Povestea vânzătorului de mașini care s-a trezit prinț peste noapte

Un test ADN a rescris spectaculos viața unui belgian de 26 de ani. Clément Vandenkerckhove, fost vânzător de mașini, a devenit oficial prinț după ce analizele au confirmat cu o probabilitate de 99,5% că este fiul prințului Laurent, fratele regelui Philippe al Belgiei.

Tânărul este copilul prințului Laurent și al cântăreței flamande Wendy Van Wanten, care au avut o relație în anii '90. Clément ar fi aflat cine este tatăl său biologic la 16 ani, iar patru ani mai târziu l-a contactat. Cei doi au făcut împreună testul ADN, iar prințul Laurent l-a recunoscut ulterior oficial, în cadrul unei ceremonii discrete la primărie.

Recunoașterea îi aduce lui Clément titlul de prinț și drepturi egale la moștenirea privată a tatălui său, alături de ceilalți trei copii ai acestuia. Nu va primi însă indemnizație regală, nu va avea atribuții oficiale și nu intră în linia de succesiune la tronul Belgiei.

Deocamdată, noul prinț nu s-a hotărât dacă va prelua numele familiei regale, Saxe-Coburg. Spune că renunțarea la numele mamei sale ar însemna să trădeze tot ceea ce aceasta a făcut pentru el.