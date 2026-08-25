Ziua cea mai importantă: SUA decide cât vom plăti la pompă din septembrie - Trump urmează să anunțe cele mai dure sancțiuni impuse vreodată Iranului

Statele Unite prezintă luni seara pachetul de sancțiuni pe care îl descriu drept cel mai dur impus vreodată unei țări, într-un moment în care războiul cu Iranul se apropie de șase luni, iar Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată.

„Ori sunteți cu noi, ori împotriva noastră"

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a scris duminică într-un editorial în Financial Times că „în zori începe o zi Z economică", pe care a numit-o cea mai amplă ofensivă financiară îndreptată vreodată împotriva unui adversar, și a anunțat o conferință de presă luni pentru detalii. Anterior, la CNBC, el formulase mesajul pentru restul lumii fără menajamente: cine insistă să facă afaceri cu Iranul - transferuri de bani, cumpărare de petrol sau transport maritim - va avea de-a face cu întreaga forță a Trezoreriei americane. Conferința e programată la ora 14:00, ora Washingtonului, adică 21:00 în România, potrivit Arab News.

Ținta nerostită a anunțului se numește China

Deși Bessent vorbește despre Iran, măsurile pot lovi partenerii comerciali ai Teheranului, în primul rând China, care cumpără peste 80% din petrolul iranian expediat pe mare, potrivit datelor Kpler pentru 2025. Beijingul a răspuns deja că sancțiunile și presiunea nu rezolvă problema și a cerut o soluție politică și diplomatică. Momentul e delicat: Washingtonul nu a mers până acum până la marile bănci chinezești, iar o escaladare ar veni chiar înaintea vizitei lui Xi Jinping la Casa Albă, programată luna viitoare.

Piața nu pariază pe surpriză: petrolul a scăzut chiar în ziua anunțului

Luni, Brent scădea cu 1,38%, la 93,09 dolari barilul, iar WTI cu 1,62%, la 85,65 dolari, investitorii așteptând detaliile. Săptămâna trecută se încheiase, în schimb, cu un plus de peste 5%, al doilea la rând, după declarațiile lui Bessent. Analiștii de la Commonwealth Bank of Australia avertizează că, dacă presiunea economică chiar funcționează, crește riscul ca Iranul să răspundă prin violență - un risc pe care piața energiei încă nu l-a prețuit - și estimează Brent între 70 și 100 de dolari în a doua jumătate a anului, potrivit Trading Economics.

Teheranul a răspuns înainte să audă cifrele

Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmaeil Baghaei, a calificat anunțul drept o pretenție de suveranitate extrateritorială asupra fiecărui stat membru ONU, susținând că sancțiunile secundare nu au temei în dreptul internațional. Duminică, presa de stat de la Teheran a mers mai departe și a prezentat sancțiunile drept recunoașterea implicită a unei înfrângeri umilitoare a inamicului. Tot duminică, Iranul a avertizat că navele care încalcă regulile de tranzit prin Hormuz pot fi reținute sau confiscate, iar șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezaei, a amenințat că oprește complet fluxul de petrol dacă statele vecine se alătură ofensivei americane.

Ce se schimbă pentru șoferul din România

România nu apare în niciun comunicat de la Washington, dar plătește factura pe ruta cea mai scurtă: cotația barilului. Pe 19 august, prețul mediu al benzinei standard era de 9,55 lei/litru, iar al motorinei de 10,23 lei/litru. Față de 1 iulie, benzina se scumpise cu 90 de bani pe litru, iar motorina cu 54 de bani. În iulie, motorina era cu 30,7% mai scumpă decât în urmă cu un an, iar benzina cu 23,15%, în condițiile unei inflații anuale de 8,2%.

Cu alte cuvinte, ce se anunță în seara asta contează pentru bugetul lunii septembrie mai mult decât orice ajustare de acciză discutată la București.