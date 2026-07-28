Canicula e "pistol cu apă" pe lângă ce urmează în august 2026. Modelul de climă american nu se "pupă" cu cel european!
Postat la: 28.07.2026 |
A trecut un weekend fără prea multe schimbări în ceea ce privește presupusul val de căldură estimat pentru mijlocul primei decade a lunii august. Continuăm să avem un model american cu o estimare încăpățânată, dar și destul de extremă, care indică temperaturi foarte ridicate, care de multe ori le depășesc pe cele record pentru zonele respective ale continentului european și continuăm să nu știm dacă această masă de aer va sosi și în zona țării noastre. Cu toate acestea, modelul european nu indică valori atât de ridicate, iar modelul climatic continuă să refuze această estimare, iar probabil că adevărul este pe undeva pe la mijloc, între modelări.
În verile cu o circulație similară din anii anteriori, luna august a avut o tendință de a repeta circulația din iunie, iar pe parcursul primei luni a verii, am avut un val de aer cald, persistent în Europa de Vest, care sa fie dislocat ulterior spre Est pentru cateva zile, iar apoi sa patrunda o noua masa de aer rece. Pe lângă asta, trebuie să remarcăm un alt detaliu: diferența dintre cele două modele deterministe. Modelul european rulează un scenariu care restrânge foarte mult răspândirea valului de căldură în Europa și rularile care-l plasează în zona României au fost destul de puține și de obicei, la câteva zile după sosirea acestuia, remarcăm sosirea unei mase de aer din zona Groenlandei.
În aceste condiții, nu e exclus să vedem un nou episod de căldură, în care temperaturile să urce la 37-39 grade Celsius în zona României pentru câteva zile, înainte de a fi dislocat de o nouă masă de aer polar, însă este prea devreme de precizat. Aparițiile masei de aer fierbinte în estul Europei continuă să fie în afara intervalului de 5 zile pentru care modelele sunt precise, iar până când modelul climatic încheie estimarea pentru luna august, e dificil de spus care va fi circulația din această lună. Ca atare, urmărim și noi cu atenție și ne așteptăm să avem mai multe informații în a doua parte a acestei săptămâni, înspre data de 1 august.
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