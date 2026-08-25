Medicul-șef săltat de procurori a recunoscut: Dibuită că a luat mită de 24 de ori în șapte săptămâni, condamnată cu suspendare și interdicție de a mai lucra

Medicul-șef de secție de la Spitalul Municipal Moreni, arestat preventiv în luna iunie, a recunoscut că a primit bani de 24 de ori de la pacienți sau de la aparținătorii acestora.

Acordul încheiat cu procurorii prevede doi ani și nouă luni de închisoare cu suspendare, o amendă penală de 86.400 de lei și interdicția de a profesa în sistemul public timp de trei ani. Înțelegerea nu reprezintă încă o sentință: trebuie validată de Tribunalul Dâmbovița.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a anunțat că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat pe 20 august și urmează să fie trimis instanței.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Eugenia Manu, șefa Secției de Recuperare Medicală, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului Municipal Moreni.

Medicul a recunoscut 24 de șpăgi în aproximativ șapte săptămâni

Procurorii au stabilit că, în perioada 14 aprilie-3 iunie 2026, medicul a primit bani de la pacienți sau de la rudele acestora în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Sumele primite la fiecare dintre cele 24 de episoade au fost cuprinse între 50 și 400 de lei.

„În prezența apărătorului ales, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Dosarul privește infracțiunea de luare de mită în formă continuată, fiind reținute 24 de acte materiale.

De la 11 episoade documentate inițial la 24 de fapte recunoscute

Amploarea cazului a crescut față de momentul în care medicul a fost reținut. În luna iunie, procurorii anunțau că documentaseră 11 episoade, produse între 14 aprilie și 22 mai, iar sumele identificate atunci erau cuprinse între 100 și 400 de lei.

În urma continuării anchetei, perioada cercetată a fost extinsă până pe 3 iunie, iar numărul actelor materiale a ajuns la 24. A apărut și o sumă minimă mai mică, de 50 de lei.

Anchetatorii arătau inițial că banii erau primiți în legătură cu consultații, prescrierea sau efectuarea tratamentelor și internarea pacienților. Medicul a fost reținut pe 9 iunie.

Doi ani și nouă luni cu suspendare, amendă și interdicție în sistemul public

Conform acordului încheiat cu procurorii, medicul a acceptat o pedeapsă de doi ani și nouă luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere.

La aceasta se adaugă o amendă penală în valoare de 86.400 de lei și obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Acordul mai prevede interzicerea dreptului de a exercita activitatea de medic în sistemul public pentru o perioadă de trei ani. Interdicția vizează sistemul public, nu exercitarea profesiei în orice formă.

A fost arestată preventiv pentru 30 de zile

În urma reținerii din 9 iunie, Tribunalul Dâmbovița a admis cererea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a medicului pentru 30 de zile, până pe 8 iulie.

Instanța a respins atunci solicitarea apărării privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar, potrivit informațiilor publicate la momentul respectiv.

Medicul avea 64 de ani și activa de peste trei decenii în Spitalul Municipal Moreni. De-a lungul carierei a ocupat inclusiv funcția de manager al unității medicale.

Pe pagina oficială a spitalului, Eugenia Manu figura și între membrii titulari ai Consiliului Etic.

Spitalul nu primise reclamații de la pacienți

După declanșarea anchetei, conducerea Spitalului Municipal Moreni a susținut că nu primise anterior plângeri sau sesizări împotriva medicului.

Nici în chestionarele de satisfacție completate de pacienți nu fusese semnalată condiționarea actului medical, potrivit informațiilor prezentate în luna iunie.

În timpul anchetei, mai mulți pacienți și colegi au relatat public că avuseseră experiențe pozitive cu medicul. Aceste declarații nu au împiedicat însă extinderea cercetărilor și recunoașterea celor 24 de acte de mită.

Pedeapsa nu este încă definitivă

Acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu procurorii trebuie analizat de Tribunalul Dâmbovița. Instanța poate admite înțelegerea și pronunța pedeapsa convenită sau poate respinge acordul dacă apreciază că nu sunt respectate condițiile legale ori că soluția este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea faptelor.

Prin urmare, cei doi ani și nouă luni cu suspendare nu reprezintă, în acest moment, o condamnare definitivă. Regulile aplicabile sunt prevăzute de Codul de procedură penală.