Noul sezon de gripă în care intram din septembrie pana la anul in martie:Primele date îi îngrijorează pe medici. Cele 7 simptome de alarmă

Primele date din Australia oferă un indiciu despre sezonul de gripă care urmează. În Queensland, numărul cazurilor a crescut cu 33% într-o singură săptămână. Medicul italian Matteo Bassetti avertizează că ar putea fi forme mai severe ale bolii.

Datele analizate provin dintr-un raport al autorităților din Queensland, Australia, pentru perioada 1 ianuarie - 16 august 2026. Regiunea este urmărită îndeaproape, pentru că sezonul de gripă începe acolo mai devreme, scrie Il Messaggero.

În ultima săptămână analizată, cea încheiată pe 15 august, au fost raportate 1.449 de cazuri noi. Este o creștere de 33% față de săptămâna precedentă, când s-au înregistrat 1.093 de cazuri. De la începutul anului, numărul total de cazuri a ajuns la 15.560. Cifra este, totuși, cu 73% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare parte a infecțiilor este cauzată de gripa A, cu 13.736 de cazuri.

Gripa B a fost responsabilă pentru alte 1.612 cazuri. Au fost internați 1.443 de pacienți, aproape jumătate dintre ei având cel puțin 65 de ani. Virusul sincițial respirator este, în schimb, în scădere ușoară în ultima săptămână.

Cei mai mici pacienți rămân cei mai vulnerabili. Peste 5.200 de cazuri au vizat copii cu vârsta sub doi ani. Aproape o treime din cele 2.578 de internări au implicat această categorie de vârstă.

Medicul infecționist Matteo Bassetti a comentat datele. Numărul total de cazuri pare mai mic decât în anii anteriori.

„Există date din anumite provincii în care presiunea asupra spitalelor este însă mai mare decât anul trecut", a explicat Bassetti.

Circulația virusului ar putea fi mai redusă, dar tulpinile prezente ar putea fi mai agresive.

Medicul a precizat că este încă devreme pentru concluzii ferme. A recomandat urmărirea evoluției din Australia în următoarele două săptămâni, pentru o evaluare mai clară. Anul trecut a fost unul dificil, atât în Australia, cât și în Italia, cu una dintre cele mai grave epidemii de gripă din ultimii ani.

Simptomele tipice includ febră mare, peste 38 de grade, tuse uscată și dureri în gât. Mai includ dureri musculare și articulare, oboseală accentuată, dureri de cap și congestie nazală.