Netanyahu face o dezvăluire chiar înainte de alegeri: „Iranul a încercat să-l omoare pe unul dintre fiii mei"

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care candidează pentru un nou mandat, a acuzat Iranul că a încercat să-l asasineze pe unul dintre fiii săi într-o convorbire telefonică cu corespondentul militar al Canal 14, Noam Amir, difuzată luni, relatează The Jerusalem Post, conform news.ro.

„Este un caz incredibil. Iranul l-a luat în vizor pe unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l omoare, a încercat să-l omoare pe unul dintre fiii mei", a declarat prim-ministrul, fără a preciza care dintre cei doi fii ai săi ar fi fost luat în vizor de regimul de la Teheran..

Când jurnalistul Noam Amir l-a întrebat dacă afirmaţia se bazează pe informaţii ale serviciilor de informaţii care i-au fost prezentate, Netanyahu nu a răspuns concret, ci a repetat: „Iranul a încercat să-l ucidă pe unul dintre fiii mei".

Netanyahu invocă amenințările Iranului pentru protecția fiilor săi

Discuţia era despre protecţia asigurată de Shin Bet (agenţia de securitate a Israelului) politicienilor şi familiei premierului. Netanyahu argumenta că paza fiilor săi nu reprezintă un privilegiu sau „un lux", tocmai din cauza ameninţărilor iraniene. El a spus că fără această protecţie, Teheranul „ar putea reuşi" şi a îndemnat la „reţinere", inclusiv în campania electorală.

„Iranul a încercat să-l omoare pe unul dintre fiii mei. Şi de aceea această promisiune (pe care o fac) este mai mult decât un lux - fără ea, ar putea reuşi (să-mi omoare fiul). Oamenii trebuie să dea dovadă de reţinere, mai ales în timpul unei campanii electorale", a spua Netanyahu.

„Am vorbit cu şeful Shin Bet (David Zini) şi i-am cerut să asigure protecţia corespunzătoare oricărui candidat la funcţia de prim-ministru", a mai spus Netanyahu.

Netanyahu cere protecție pentru toți candidații la funcția de premier

Netanyahu a reacţionat, de asemenea, la ezitarea Shin Bet în ceea ce priveşte acordarea de protecţie fostului şef al Statului Major al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), Gadi Eisenkot, care, potrivit sondajelor, este unul dintre principalii contracandidaţi la funcţia de prim-ministru după alegerile din octombrie.

„Am discutat cu şeful Shin Bet şi i-am cerut să asigure protecţia corespunzătoare oricărui candidat la funcţia de prim-ministru", i-a spus Netanyahu lui Amir.

În iulie, Comitetul ministerial pentru afaceri al Shin Bet a aprobat acordarea unei protecţii personale extinse soţiei lui Netanyahu, Sara, şi fiilor lor, Yair şi Avner.

Informația despre presupusa tentativă, ținută sub cenzură

Informaţia despre presupusa tentativă ar fi fost cunoscută de luni de zile, dar s-ar fi aflat sub interdicţie de publicare (cenzură militară). Jurnalistul israelian Amit Segal de la N12News a afirmat acest lucru pe X imediat după declaraţia lui Netanyahu pentru Canal 14.

Următoarele alegeri parlamentare din Israel vor avea loc pe 27 octombrie, scrutinul - primul de la atacul din 7 octombrie 2023 care a declanşat ofensiva din Gaza - fiind considerat pe scară largă drept un referendum privind conducerea prim-ministrului Benjamin Netanyahu.