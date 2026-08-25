ISU a trimis o alertă extremă către populație: Risc iminent să pice obiecte din spațiul aerian. Oamenilor li s-a cerut să se adăpostească în beciuri

ISU Tulcea a transmis, marți dimineață, o alertă extremă către populație, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În cazul în care nu există un adăpost în apropiere, populația este sfătuită să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Potrivit mesajului transmis de ISU Tulcea, durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Autoritățile recomandă respectarea indicațiilor transmise prin canalele oficiale și evitarea deplasărilor inutile pe durata alertei.

"Luni, 24 august, ora 22.37, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat două ţinte aeriene la 25 km NV de Insula Şerpilor, ce evoluau către frontiera României.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 22.55.

La ora 22.58, contactele au dispărut de pe radar, fiind raportate explozii pe partea ucraineană.

Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.", arată Ministerul Apărării.