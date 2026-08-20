Trump anunta cel mai mare razboi financiar impotriva Iranului îngropând economia mondială. SUA vrea sa-si stearga uriasa datorie de 40 de trilioane de dolari
Postat la: 20.08.2026 |
Ieri, Trezoreria SUA a recunoscut că segmentul lung al pieței obligațiunilor este defectat. Nimeni nu a vrut datoria pe 10 ani, 20 de ani sau 30 de ani. Randamentul pe 30 de ani tocmai a atins cel mai înalt nivel din 2007 (atingând un vârf de aproape 5,33%).
Deci ce au făcut? Au anunțat că își DUBLEAZĂ CEL PUȚIN răscumpărările de lichiditate pentru acele obligațiuni pe termen lung, de la un maxim de 2 miliarde de dolari per operațiune la peste 4 miliarde de dolari, începând cu 9 septembrie.
Literalmente împrumută bani pe termen scurt pentru a-și răscumpăra propria datorie pe termen lung. O mișcare disperată clasică. Prețurile obligațiunilor au crescut vertiginos, randamentele s-au prăbușit cu 9-10 puncte de bază, iar contractele futures au crescut în secunda în care a apărut vestea.
Între timp, Japonia, încă principalul deținător străin de obligațiuni americane, renunță la ele pentru a finanța intervenții valutare. Banca Japoniei și ministrul de finanțe au amenințat cu măsuri îndrăznețe pentru a salva yenul. Yuto, președintele Băncii Japoniei, și-a cerut scuze pentru măsurile pregătite.
Datele din iunie au arătat că Japonia și-a redus deținerile de obligațiuni americane cu încă 26,4 miliarde de dolari (până la 1,117 trilioane de dolari).
Aceasta vine după intervenția masivă comună SUA-Japonia de cumpărare de yeni de la sfârșitul lunii iulie, care a ars zeci de miliarde de dolari în încercarea de a împiedica yenul să atingă minimele ultimilor 40 de ani, aproape de 164. Yenul a recuperat deja mai mult de jumătate din aceste câștiguri și este din nou peste 159.
Când cel mai mare cumpărător străin vinde
obligațiuni de trezorerie pentru a-și apăra propria monedă... iar guvernul SUA este forțat să intervină și să cumpere propriile obligațiuni lungi nedorite... aceasta nu este „sprijin al pieței”. Este vorba despre sistemul care clipește în roșu, ESTE SEMNALUL PRABUȘIRII SISTEMULUI FINANCIAR MONDIAL CONSTRUIT IN JURUL DOLARULUI.
Faimosul bancher din City of London, Lord Belgrave, avertizase deja la începutul anului despre planificata criză financiară a datoriilor, petrolului și valutei. Aceasta este acum în curs de execuție si ROMANIA ESTE PRINSA NICI MACAR CU CHILOȚII IN VINE, CI in cea mai nenorocita forma de dezastru, adica vom fi maturati, indiferent ce va face Manole de la benereu..
Tot astăzi, Ministerul de Finanțe A DUBLAT operațiunile de răscumpărare a datoriei pe termen lung. De la 2 miliarde de dolari la cel puțin 4 miliarde de dolari pe operațiune, începând cu 9 septembrie. America își răscumpără propriile obligațiuni pentru că nimeni altcineva nu le mai vrea.
Obligațiunea pe 30 de ani a atins 5,337% marți. Cel mai ridicat nivel de la 2007 încoace. Asta NU este Rezerva Federală care a făcut-o. Warsh refuză să reducă ratele așa cum vrea Trump să facă, pentru că este o crimă pe termen lung împotriva propriului popor. El încă luptă împotriva inflației și nu vine să salveze bula.
Deci Ministerul de Finanțe o face. Dar nu este o QE, ei finanțează fiecare răscumpărare prin emiterea DE MAI MULTE datorii. Ei nu rezolvă problema de fond. Bessent o refinanțează pe un fitil mai scurt. Același lucru i s-a întâmplat deja Japoniei. Washington și Tokyo au tocat 10 MILIARDE DE DOLARI apărând yenul. ZECE MILIARDE DE DOLARI au ținut doar 2 săptămâni.
Intervenția yenului nu a fost niciodată pentru Japonia. A fost despre salvarea S.U.A. Japonia deține titluri de trezorerie. Dacă yenul se prăbușește, Japonia vinde. Acesta este singurul motiv pentru care Washington a ținut vreodată.
Și China a terminat deja de vândut. Deținerile lor de titluri de trezorerie tocmai au atins CEL MAI MIC NIVEL DIN 18 ANI, în timp ce ei cumpără aur non-stop de 3 ani. 99% din populație încă nu are idee cât de gravă este treaba asta.
Iulian Urban
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