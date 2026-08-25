România, zguduită în această dimineață de un cutremur cu magnitudinea de 4,5

Postat la: 25.08.2026 |

România, zguduită în această dimineață de un cutremur cu magnitudinea de 4,5

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, în această dimineață, la ora 4:56, s-a produs un cutremur mediu cu magnitudinea 4.5, la adâncimea de 140.0 km. Seismul s-a simțit în București.

19 cutremure produse în luna august

„În ziua de 25 August 2026, la ora 04:56:40 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 140.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km S de Focsani, 56km E de Sfantu-Gheorghe, 67km S de Buzau, 67km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti", anunță INFP.

Ultimele două cutremure din România

Două cutremure, cu magnitudini de 3,3 şi 2,9, s-au produs în judeţele Vrancea şi Buzău, potrivit datelor INFP, în data de 19 august.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 4,3. Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

 

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

România, zguduită în această dimineață de un cutremur cu magnitudinea de 4,5

Postat la: 25.08.2026 |

0

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, în această dimineață, la ora 4:56, s-a produs un cutremur mediu cu magnitudinea 4.5, la adâncimea de 140.0 km. Seismul s-a simțit în București.

19 cutremure produse în luna august

„În ziua de 25 August 2026, la ora 04:56:40 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 140.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km S de Focsani, 56km E de Sfantu-Gheorghe, 67km S de Buzau, 67km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti", anunță INFP.

Ultimele două cutremure din România

Două cutremure, cu magnitudini de 3,3 şi 2,9, s-au produs în judeţele Vrancea şi Buzău, potrivit datelor INFP, în data de 19 august.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 4,3. Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

 

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE