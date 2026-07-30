E groasă rău: Ce înseamnă blocajul "Omega" şi ce urmează să se întâmple cu vremea din România și restul Europei

Blocajul atmosferic Omega reprezintă o configuraţie a curenţilor de aer din atmosfera superioară care, privită pe hărţile meteorologice, seamănă cu litera grecească Omega Ω.

În centrul acestei structuri se află o zonă de presiune ridicată, flancată de două zone de presiune scăzută. Acest aranjament împiedică deplasarea normală a sistemelor meteo de la vest la est, astfel încât vremea rămâne aproape neschimbată pentru o perioadă îndelungată.

În mod obişnuit, fronturile atmosferice travesează Europa în câteva zile. În timpul unui blocaj omega, însă, circulaţia atmosferică încetineşte considerabil, iar aceleași condiţii meteo persistă.

Impactul unui astfel de blocat atmosferică depinde de poziţia în care se află o regiune faţă de blocaj.

Dacă o ţară se află sub zona de înaltă presiune, vremea devine stabilă, cu temperaturi foarte ridicate, cer senin şi precipitaţii puţine. În schimb, în regiunile aflate sub influenţa depresiunilor atmosferice pot fi consemnate ploi abundente, furtuni repetate şi risc de inundaţii.

În ultimii ani, astfel de blocaje au fost asociate cu valuri de căldură extreme în sudul şi sud vestul Europei - Spania, Portugalia, Franţa. Dar şi cu episoade de precipitaţii persistente în centrul continentului european.

Potrivit modelelor meteorologice, România s-ar putea afla la marginea unui astfel de blocaj atmosferic în perioada imediat următoare. Această poziţionare favorizează alternanţa dintre masele de aer foarte cald şi pătrunderile de aer mai rece.

Consecinţe:

temperaturi ridicate în sudul şi estul României

perioade cu disconfort termic accentuat

dezvoltarea furtunilor în zonele de deal şi de munte

episoade de ploi torenţiale, grindină şi intensificări ale vântului

Specialiştii atrag atenţia că - atunci când circulaţia atmosferică este blocată - fenomenele meteo pot deveni persistente. Astfel, dacă o regiune intră sub influenţa ploilor, acestea se pot repeta mai multe zile la rând, iar dacă perdomină aerul cald, atunci valul de căldură poate dura mai mult decât în mod obişnuit.

Expertii mai subliniază că blocajele atmosferice nu sunt fenomene noi. Ele au fost observate şi în trecut, însă unele cercetări sugerează că, într-un climat mai cald, efectele acestora pot deveni mai intense. Temperaturile ridicate favorizează evaporarea unei cantităţi mai mari de apă, ceea ce duce, evident, la precipitaţii mai puternice.

Evoluţia exactă a vremii depinde de poziţia finală a blocajului atmosferic şi de modul în care acesta va interacţiona cu masele de aer care ajung deasupra Europei de Est. Din acest motiv, prognozele sunt actualizate zilnic. Pentru România, următoarea perioadă se anunţă una cu vreme schimbătoare, caracterizată de alternanţa dintre zilele foarte calde şi cele cu episoade de vreme extremă.