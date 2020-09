Scene dramatice: Un copil a fost atacat si muscat de mai multi caini fara stapan

Scene dramatice suprinse de camere de supraveghere pe o strada din Navodari. Un copil a fost muscat, in plina zi, de doi caini fara stapan. Animalele au sarit pe el si l-au muscat de mai multe ori. Copilul a reusit sa scape din coltii animalelor doar cand au venit in zona cativa trecatori.

In imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum copilul merge pe o strada, intre blocuri, in Navodari. La un moment dat, doi caini care stateau pe asfalt incep sa latre, fug catre el si il musca, relateaza Stirile TVR. Unul dintre martori a sunat imediat la 112, iar la fata locului a ajuns un echipaj de politie. Nu l-au mai gasit pe copil si nici cainii nu mai erau acolo.

Oamenii din zona spuna ca cei doi caini sunt cunoscuti ca fiind violenti, dar ajung in apropierea blocurilor pentru ca sunt iubitori de animale care obisnuiesc sa-i hraneasca. Abia in urma cu cateva zile, Primaria din Navodari a semnat un contrat cu un medic veterinar si poate relua serviciul de ecarisaj. Este in vigoare si o hotarare de consiliu local, care permite amendarea persoanelor care hranesc aceste animale, cu sume intre 500 si 1500 de lei.