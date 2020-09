Scene macabre în Timişoara. Un bărbat a fost înjunghiat în gât de propria iubită, în urma unui conflict

Incidentul a avut loc luni dimineața, pe o strada din Timişoara. Din primele informații, un bărbat în vârstă de 37 de ani s-a certat cu iubita lui, iar aceasta, beată fiind, l-a înjunghiat cu un cuţit în zona gâtului şi a abdomenului. Bărbatul a ajuns la spital, iar femeia e audiată de oamenii legii.

Polițiștii Secției 4 Timisoara au fost sesizați cu privire la faptul că într-un imobil de pe strada Timis din Timișoara,un bărbat de 37 de ani a fost înjunghiat in zona gâtului și in zona abdomenului de catre o femeie de 41 de ani.

"Polițiștii Secției 4 Timisoara au fost sesizați cu privire la faptul că într-un imobil de pe strada Timis din Timișoara,un bărbat de 37 de ani a fost înjunghiat in zona gâtului și in zona abdomenului de catre o femeie de 41 de ani. Polițiștii ajunsi la fata locului efectuează verificări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe pentru a stabili cauzele și împrejurările comiterii faptei", au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Polițiștii ajunsi la fata locului efectuează verificări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.