Se lansează un PAC pentru a-l "recruta" pe Tucker Carlson ca președinte în 2024

Un nou comitet de acțiune politică (PAC) a fost înființat pentru a încerca să-l convingă pe Tucker Carlson să se alăture cursei prezidențiale din 2024, afirmând că doar fostul prezentator Fox News îl poate învinge pe președintele Joe Biden în alegerile generale.

Așa-numitul PAC "Draft Tucker Carlson" a lansat un anunț publicitar, spunând "Republicanii au nevoie de un nou lider care să îi țină piept lui Biden. Este timpul să îl recrutați pe Tucker Carlson".

La scurt timp după ce Carlson a fost dat afară de la Fox News la sfârșitul lunii aprilie, "Draft Tucker PAC" a depus actele la Comisia Electorală Federală (FEC). Acel anunț a debutat săptămâna trecută pe Twitter.

"Republicanii au nevoie de un nou lider, iar Tucker Carlson este pregătit să conducă", se afirmă în anunț, comparându-l pe Carlson cu regretatul prezentator de radio Rush Limbaugh. "Nimeni în America nu este mai articulat și nu îi pune la pământ pe stângiștii din ambele partide mai bine decât Tucker".

De asemenea, se mai spune că Carlson "este ingenios, ascuțit și își bate joc de prostiile treze" înainte de a adăuga că "îl va bate pe Biden într-o dezbatere".

Șeful PAC este Chris Ekstrom, care a declarat pentru The Hill că îl cunoaște personal pe Carlson "vag" și că a fost abordat în legătură cu formarea PAC înainte de plecarea lui Carlson de la Fox News. Vorbind pentru The Hill, Ekstrom a declarat că Carlson are o "oportunitate realistă" de a candida la președinție și că alți candidați republicani au probleme.

"Sunt foarte îngrijorat că nu vor muta dezbaterea atât de la dreapta pe cât ar trebui", a spus Ekstrom atât despre fostul președinte Donald Trump, cât și despre guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care este foarte așteptat să anunțe o candidatură la alegerile prezidențiale din 2024. "Dacă Tucker Carlson ar intra în cursă într-un timp rezonabil și ar continua pe același teritoriu pe care îl acoperea la Fox, cred că ar fi o trezire neplăcută atât pentru președintele Trump, cât și pentru guvernatorul DeSantis."

O altă persoană implicată în PAC, Charlie Kolean, a declarat pentru publicație că Carlson ar muta "conversația spre dreapta, doar că într-un mod macro, cu candidați care să ia poziții mai solide, mai degrabă decât să fie ca un republican moderat".

Carlson nu a făcut niciun fel de propuneri publice pentru o potențială candidatură la Casa Albă în 2024. De când a plecat de la Fox News, fostul prezentator a făcut puține declarații publice, deși a lansat două videoclipuri virale pe Twitter, inclusiv unul în care spunea că își va muta programul pe platforma de socializare, deși nu este clar când.

"Cel mai bun lucru la care poți spera în domeniul știrilor în acest moment este libertatea de a spune tot adevărul pe care îl poți spune. Dar există întotdeauna limite. Și știi că dacă te lovești de aceste limite suficient de des, vei fi concediat pentru asta", a spus Carlson în cel mai recent videoclip al său de pe Twitter.

În raportul The Hill, o presupusă sursă anonimă legată de Carlson a declarat că fostul prezentator Fox nu dorește să candideze și a criticat eforturile PAC. De asemenea, presupusa sursă a afirmat că operatorii PAC "încearcă să facă un ban rapid" și că "nimeni nu ar trebui să doneze" grupului.

"Acesta nu este un fel de PAC înșelătorie sau escrocherie. Urăsc acest lucru. Este ceva la care am încercat întotdeauna să mă opun", a declarat Ekstrom pentru publicație. "Toți banii sunt cheltuiți pentru lupta cu mine", a adăugat el.

În timp ce Carlson a respins în mod public ideea de a candida la președinție și ar fi glumit recent pe această temă, Ekstrom a afirmat că "testează apa de ceva vreme", a relatat The Hill. El a spus că Carlson a vorbit la un eveniment în Iowa, care a fost în mod istoric un stat care a participat la începutul alegerilor primare prezidențiale.

PAC, a declarat Koelan pentru publicație, va fi "excepțional de bine finanțat" și va cheltui "cu ușurință" cel puțin 150.000 de dolari pentru a-și construi recunoașterea numelui. Acesta își propune să sponsorizeze sondaje de opinie și să creeze campanii publicitare radio și digitale.

În ultimii ani, Carlson a fost gazda Fox News cu cea mai mare audiență și a avut adesea cel mai bine cotat program de știri pe cablu în general. În martie, el a atras mult peste 3 milioane de telespectatori pe episod, o cifră pe care Fox News nu a reușit să o recupereze de la ieșirea sa bruscă de la sfârșitul lunii aprilie.

Ratingurile Nielsen arată că programul de înlocuire temporară, "Fox News Tonight", a atras mult mai puțini telespectatori în intervalul orar 20:00. Dar un director de publicitate de la Fox News a declarat recent, în luna mai, că mai multe companii mari de publicitate au abordat Fox pentru a face campanii. De-a lungul anilor, o serie de companii de renume au renunțat la publicitate în timpul emisiunii lui Carlson din cauza a ceea ce au considerat a fi declarații controversate ale fostei prezentatoare.

Decalajul de popularitate de care se bucură Carlson la Fox News în rândul conservatorilor a crescut brusc în urma plecării sale, potrivit unui nou sondaj, care arată că ratingul său net de favorabilitate în rândul republicanilor se situează la +59. Fox News, în schimb, are un rating de favorabilitate de -4, arată cifrele.