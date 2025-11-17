Sorin Ovidiu Vântu: Simion e bou sinistru! Acuzații fără precedent la adresa liderului AUR

Sorin Ovidiu Vântu a oferit, zilele trecute, un interviu lui Dan Diaconescu. Controversatul milionar s-a transformat într-un veritabil influencer și oferă, mai nou, sfaturi generației tinere. Printre ultimele sale păreri despre cum ar trebui să arate viitorul României, este cea legată de reinstaurarea dictaturii.

În discuția purtată cu Dan Diaconescu, Vântu a vorbit și despre liderii curentului suveranist din România. Omul de afaceri este convins că toți cei care conduc partidele denumite generic suveraniste își mint electoratul și a oferit și câteva argumente. „Părintele" FNI s-a folosit de cuvinte dure atunci când i-a caracterizat pe cei care se află în fruntea formațiunilor politice suveraniste:

„Sunt convins că membrii și alegătorii acestor partide sunt de bună credință. Din păcate le dau o veste tristă simpatizanților. Liderii lor sunt niște escroci! Este opinia mea și o spun în cunoștință de cauză. Primul lucru pe care România l-a semnat atunci când a fost încheiat tratatul de aderare la Uniunea Europeană este legat de suveranitatea statului. Pentru cine nu știe, atunci am semnat cedarea unei părți importante a suveranității țării. Așa că nu poți să spui că ești suveranist, dar vrei să rămâi în Europa, așa cum o fac acești lideri", a spus Sorin Ovidiu Vântu.

Sorin Ovidiu Vântu este cunoscut publicului ca fost proprietar al trustului media Realitatea-Cațavencu și prin scandalul FNI. Revista Capital l-a poziționat pe locul 3 în topul celor mai bogați oameni din România din anul 2008, cu o avere estimată la 800 milioane euro. Acuzațiile lui Sorin Ovidiu Vântu nu s-au oprit. Milionarul a avut un discurs violent la adresa lui George Simion pe care l-a acuzat că „a vândul meciul" în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din mai 2025:

„Domnul Simion, care este în mare vogă, sunt convins că a trântit meciul, că n-a vrut să ajungă președinte. Prin declarațiile pe care le-a făcut cu 500.000 de bugetari concediați, cu acele case care au fost doar pentru marketing și așa mai departe. Ori e bou sinistru, ori a vândut meciul. Altă variantă nu există!", a mai spus SOV.