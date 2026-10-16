Tânăra din Constanța care a atacat femei pe stradă și în magazine a fost reținută. Ce a arătat expertiza medico-legală

Tânăra de 20 de ani acuzată că a atacat femei pe străzile și în magazinele din Constanța a fost reținută pentru 24 de ore. Ea este cercetată în nouă dosare penale. Polițiștii o suspectează că a agresat cinci femei între iulie și octombrie, iar o expertiză medico-legală a stabilit că avea discernământ la momentul faptelor. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

„Persoana în cauză figurând cu un istoric medical de specialitate a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluări de specialitate, iar, la data de 15 octombrie, a fost supusă unei expertize medico - legale, unde s-a stabilit că avea discernământ la momentul săvârșirii faptelor", au transmis polițiștii.

Tânăra a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și urmează să fie prezentată vineri procurorului, pentru stabilirea unei eventuale măsuri preventive. Imagini cu incidente dintr-un mall, un fast-food și o cafenea au apărut în spațiul public. Pe 7 octombrie, o femeie de 56 de ani ar fi fost lovită pe aleea Hortensiei. O femeie care susține că a fost atacată la ieșirea de la cinema a relatat pentru TVR:

„Eu ieșisem de la cinema mă îndreptam spre ieșire și chiar înainte de ieșire în dreptul unui magazin de bijuterii venind din partea opusă o femeie tânără la 1,70 înălțime a venit foarte rapid spre mine m-a apucat de păr și a început să-mi tragă pumni în stomac. Am căzut în genunchi și m-a împins în magazinul de bijuterii acolo am reușit să mă eliberez. În urmă mea am văzut cum începuse să urle la vânzătoarele de acolo și să arunce cu bagajele pe care le avea peste vitrine, peste bijuterii", spune aceasta.

Polițiștii au intervenit anterior de mai multe ori, inclusiv pentru a o duce la evaluări medicale.

„Tânăra, de 20 de ani, a fost imobilizată de polițiști și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. Totodată, menționăm că, în perioada august - octombrie 2026, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat", a declarat Nadia Ilaș, purtătoarea de cuvânt a IPJ Constanța.

Poliția precizează că medicii decid internarea și externarea și că nu există un protocol prin care spitalul să o anunțe când un pacient este externat. Cele nouă dosare vizează lovire sau alte violențe, distrugere, abuz de încredere și tulburarea ordinii și liniștii publice.