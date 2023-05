Tina Turner, chinuită în ultimii ani de viață de boli grave. Mesajul Casei Albe la moartea cântăreței

Moartea cântăreţei Tina Turner este "o veste incredibil de tristă" şi o pierdere uriaşă pentru comunităţile care au iubit-o şi pentru industria muzicală, a declarat, miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

Tina Turner, supranumită "Regina Rock 'n' Roll-ului", s-a stins din viaţă la vârsta de 83 de ani, a anunţat, miercuri, unul dintre reprezentanţii săi. Turner a fost unul dintre cei mai mari artişti ai tuturor timpurilor, fiind celebră pentru hituri precum "What's Love Got to Do with It" şi "(Simply) The Best".

Turner a dezvăluit în 2018 că a suferit de boli care i-au pus viața în pericol, inclusiv un accident vascular cerebral și că a trebuit să învețe să meargă din nou.

De asemenea, a fost diagnosticată cu cancer intestinal în 2016, iar hipertensiunea a dus la insuficiență renală.

Într-o declarație separată pentru Sky News, un purtător de cuvânt a declarat că Turner a murit "liniștită" în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția.

Tina Turner, câştigătoare a opt premii Grammy, inclusă în galeria Hall of Fame şi onorată în 2005 cu distincţia Kennedy Center pentru realizările ei, a definit muzica.

S-a născut Anna Mae Bullock pe 26 noiembrie 1939, în comunitatea rurală din Tennessee, Nutbush, pe care a descris-o în cântecul ei din 1973 „Nutbush City Limits" drept „o comunitate liniştită şi veche, un oraş cu un singur cal".

Tatăl ei a lucrat ca supraveghetor la o fermă, iar mama ei a părăsit familia pe când ea avea 11 ani, potrivit cărţii de memorii a cântăreţei din 2018 „My Love Story". În adolescenţă, s-a mutat în St. Louis pentru a se alătura mamei ei.

Ike Turner, a cărui melodie din 1951 „Rocket 88" a fost adesea numită prima înregistrare rock and roll, a descoperit-o la vârsta de 17 ani, când a auzit-o cântând la clubul lui din St. Louis în 1957.

Liderul trupei a înregistrat ulterior un cântec de succes, „A Fool In Love", împreună cu protejata sa şi i-a dat numele de scenă Tina Turner, înainte ca cei doi să se căsătorească la Tijuana, Mexic.

Tina şi-a folosit vocea puternică şi a repetat intens rutinele de dans ca solistă principală într-un ansamblu numit Ike and Tina Turner Revue. Ea a colaborat cu muzicieni rock, inclusiv The Who şi Phil Spector, în anii 1960 şi 1970, şi a apărut pe coperta revistei Rolling Stone, al doile anumăr, în 1967.

Ike şi Tina Turner au colaborat cu mai multe case de discuri, succesul lor comercial s-a datorat în mare parte unui program necruţător de turnee. Cel mai mare hit al lor a fost un cover al piesei „Proud Mary" al formaţiei Creedence Clearwater Revival.

Turner şi-a părăsit soţul într-o noapte din 1976, într-o oprire în turneu în Dallas, după ce acesta a lovit-o în timpul unei plimbări cu maşina şi ea a ripostat, potrivit memoriillor ei. Divorţul lor a fost finalizat în 1978.

Rock & Roll Hall of Fame i-a inclus pe Ike şi Tina Turner în 1991, numindu-i „unul dintre cele mai formidabile performence-uri live din istorie". Ike Turner a murit în 2007.

După ce şi-a părăsit soţul, Turner a petrecut ani de zile luptându-se să revină în lumina reflectoarelor, lansând albume solo şi single-uri care au eşuat şi concertând la conferinţe.

În 1980, ea l-a cunoscut pe noul manager Roger Davies, un director muzical australian care a continuat să o sfătuiască timp de trei decenii. Astfel a dus la un solo nr.1 - „What's Love Got to Do With It" - iar în 1984, albumul ei „Private Dancer" a ajuns în fruntea topurilor.

„Private Dancer" a devenit cel mai mare album al Tinei Turner, piatra de temelie a unei cariere în care a vândut peste 200 de milioane de discuri în total.

În 1985, Tina Turner l-a întâlnit pe directorul muzical german Erwin Bach, care a devenit partenerul ei pe termen lung, iar în 1988 s-a mutat la Londra, începând o rezidenţă de zeci de ani în Europa. Ea a lansat două albume de studio în anii 1990 care s-au vândut bine, în special în Europa, a înregistrat piesa de pe coloana sonoră a filmului din seria Bond din 1995 „GoldenEye" şi a organizat un turneu mondial de succes în 2008 şi 2009.

După aceea, s-a retras din show business. S-a căsătorit cu Bach, renunţând la cetăţenia americană şi devenind cetăţean al Elveţiei.

S-a luptat cu o serie de probleme de sănătate după ce s-a pensionat şi în 2018 s-a confruntat cu o tragedie în familie, când fiul ei cel mare, Craig, şi-a luat viaţa, la 59 de ani, în Los Angeles. Fiul ei mai mic, Ronnie, a murit în decembrie 2022.

Show-ul „TINA: The Tina Turner Musical", în care Adrienne Warren a jucat şi cântat iniţial povestea vieţii vedetei, a fost un succes mai întâi în West End din Londra în 2018, iar mai târziu pe Broadway şi continuă să se joace. HBO a lansat în 2021 un documentar despre viaţa ei, „Tina".

Tina Turner mai are doi fii din relaţia cu Ike, pe care i-a adoptat.