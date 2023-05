Turistul de lux Klaus Iohannis pleacă în Islanda cu un avion privat de o opulență greu de imaginat

Președintele României, Klaus Iohannis, va participa, la Reykjavik, Islanda, în perioada 16-17 mai 2023, la cel de-al patrulea Summit al Consiliului Europei, desfășurat pe durata mandatului Președinției Islandei.

Pentru a ajunge în Islanda, Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat Dassault Falcon 7x, de la compania GlobalJet. "Pentru vizita oficială din Islanda a președintelui României, Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat de tip Dassault Falcon 7X de la compania luxemburgheză GlobalJet. Avionul închiriat are o capacitate de transport de maximum 12 pasageri și poate zbura fără escală din București până în Reykjavik (Islanda) Conform Administrației Prezidențiale, vizita din Islanda va avea loc în perioada 16-17 mai 2023.

În acest an, președintele României a mai călătorit în vizitele oficiale din Asia și America de Sud cu avion închiriat de la GlobalJet.", arată cei de la Boarding Pass. Dassault Falcon 7X este primul avion de bussines cu reacție, dotat cu un sistem digital de control al zborului. Lansat în 2001, modelul Falcon 7X, cu o lungime de 5.950 nm, are un design avansat al aripilor, care oferă o creștere spectaculoasă a raportului portanță/echilibru. Aeronava are un MMO de Mach 0,90, permițând urcări și coborâri mai rapide, precum și coborâri la joasă înălțime pe porțiuni scurte. Este propulsat de trei motoare Pratt & Whitney Canada 307A, cu o putere nominală de 6.400 lb fiecare.