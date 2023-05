"Ultima Teorie" a lui Stephen Hawking despre univers, explicată de cercetătorul care i-a fost cel mai apropiat

Timp de 20 de ani, cercetătorul belgian Thomas Hertog și celebrul astrofizicianul Stephen Hawking au colaborat strâns şi au construit o nouă viziune cu privire la originea Universului și înțelegerea cosmosului. Hertog a prezentat "ultima teorie" a lui Hawking, care a murit în 2018, la vârsta de 76 de ani.

Cercetătorul belgian a descris cum Hawking a înţeles în cele din urmă că volumul său fundamental, "A Brief History of Time", vândut în peste 10 milioane de exemplare, a fost scris "dintr-un punct de vedere greşit". De la bun început Hawking a adresat întrebarea care-l frământa: "Universul pe care-l observăm pare să răspundă unui design". "Legile fizicii se dovedesc a fi perfecte pentru ca Universul să fie locuibil", a dezvoltat Thomas Hertog.

Acest lanţ remarcabil de circumstanţe favorabile se extinde de la echilibrul delicat care permite atomilor să formeze moleculele necesare chimiei, până la expansiunea universului însuşi, care permite apariţia unor structuri vaste precum galaxiile. "De la naşterea sa violentă, Universul a apărut într-o configuraţie spectaculos de potrivită pentru apariţia vieţii - chiar dacă aceasta a apărut abia miliarde de nai mai târziu", scrie omul de ştiinţă.

Un răspuns la modă pentru această enigmă este "multiversul", o ideea devenită recent populară şi în filme. Această teorie încearcă să explice natura aparent modelată a Universului, considerându-l unul dintre nenumăratele alte universuri care sunt "neinteresante, lipsite de viaţă", potrivit cosmologului în vârstă de 47 de ani.

Dar Hawking şi-a dat seama de "marea mlaştină de paradoxuri în care ne trage multiversul". Multiversul şi chiar cartea "A Brief History of Time" au fost "încercări de a descrie creaţia şi evoluţia Universului nostru din ceea ce Stephen ar numi o 'perspectivă divină'", a continuat Hertog. Timp de 15 ani, cei doi oameni de ştiinţă au făcut apel la ciudăţenia teoriei cuantice pentru a propune o nouă teorie, pornind dintr-un alt punct de vedere.

În 2008 Hawking şi-a pierdut capacitatea de a folosi sintetizatorul de voce, izolându-se şi mai mult. "Am crezut că acela era sfârşitul", mărturiseşte Hertog. Însă cei doi au reuşit să dezvolte o comunicare nonverbală "un pic magică" şi au continuat să lucreze împreună. Teoria lor se concentrează asupra celor întâmplate în primele momente de după Big Bang. Mai degrabă decât o explozie consecinţă a unui set de reguli preexistente, cei doi sugerează că însuşi legile fizicii au evoluat în acelaşi timp cu Universul.

Deci, dacă te întorci suficient de mult în timp, "legile fizicii încep să devină mai simple şi să dispară", spune Hertog. "În cele din urmă, până şi dimensiunea timpului se evaporă". Legile fizicii şi ale timpului ar fi evoluat într-un mod similar cu evoluţia biologică - titlul cărţii sale face trimitere la "On the Origin of Species" a lui Darwin. "Biologia şi fizica sunt două niveluri ale unui mare proces de evoluţie". Cu toate acestea, este dificil de demonstrat această teorie, deoarece primii ani ai Universului rămân "ascunşi în ceaţa Big Bang-ului".