Un om de știință a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text prin folosirea unei tehnici de „subtitrare a gândurilor"
Postat la: 15.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un om de știință din Japonia a dezvoltat o tehnică care utilizează scanări cerebrale și inteligență artificială pentru a transforma imaginile mentale ale unei persoane în propoziții descriptive precise. Deși s-au înregistrat progrese în utilizarea scanărilor activității creierului pentru a traduce cuvintele pe care le gândim în text, transformarea imaginilor mentale complexe în limbaj s-a dovedit a fi o provocare, potrivit lui Tomoyasu Horikawa.
Cu toate acestea, noua metodă a lui Horikawa, cunoscută sub numele de „mind-captioning" (nr. subtitrarea gândurilor), funcționează utilizând inteligența artificială pentru a genera text descriptiv care reflectă informațiile din creier despre detalii vizuale, cum ar fi obiecte, locuri, acțiuni și evenimente, precum și relațiile dintre acestea. Horikawa, cercetător la Laboratoarele de Științe ale Comunicării ale companiei de telecomunicații NTT, situate în apropiere de Tokyo, a început prin a analiza activitatea cerebrală a patru bărbați și două femei, vorbitori nativi de japoneză cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, scanându-le creierul în timp ce aceștia vizionau clipuri video.
Participanții au vizionat 2.180 de videoclipuri fără sunet, cu o durată de câteva secunde și cu conținut variat, incluzând obiecte, scene și acțiuni. Modele lingvistice de mari dimensiuni - sisteme generative de inteligență artificială antrenate pe seturi de date de mari dimensiuni - au preluat subtitrările clipurilor video și le-au transformat în secvențe de numere. Horikawa a antrenat modele separate și mai simple de inteligență artificială, cunoscute sub numele de „decodoare", pentru a corela activitatea cerebrală scanată legată de clipurile video cu secvențele numerice.
Apoi a folosit decodoarele pentru a interpreta activitatea cerebrală a participanților la studiu în timp ce aceștia vizionau sau își aminteau videoclipuri pe care inteligență artificială nu le întâlnise în timpul procesului de antrenare. A fost creat un alt algoritm pentru a genera progresiv secvențe de cuvinte care se potriveau cel mai bine cu activitatea cerebrală decodată. Pe măsură ce inteligență artificială a învățat din date, instrumentul de text descriptiv a devenit din ce în ce mai bun în utilizarea scanărilor cerebrale pentru a descrie videoclipurile pe care participanții le-au vizionat.
„Este doar un pas înainte în direcția a ceea ce, în opinia mea, putem numi în mod legitim citirea creierului sau citirea minții", a declarat pentru CNN Marcello Ienca, profesor de etică a inteligenței artificiale și neuroștiință la Universitatea Tehnică din München, Germania, și președinte ales al Societății Internaționale de Neuroetică. El nu a fost implicat în studiu. Modelul de inteligență artificială a generat text în limba engleză, chiar dacă participanții nu erau vorbitori nativi de engleză.
Metoda poate crea descrieri cuprinzătoare ale conținutului vizual, chiar și fără a utiliza activitatea din regiunile creierului legate de limbaj, sau „rețeaua lingvistică", a spus Horikawa, „indicând că această metodă poate fi utilizată chiar și atunci când cineva are leziuni în jurul rețelei lingvistice". Tehnologia ar putea fi utilizată pentru a ajuta persoanele cu afazie, care se confruntă cu dificultăți de exprimare lingvistică din cauza leziunilor din jurul rețelei lingvistice, sau cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), o boală neurodegenerativă progresivă care afectează vorbirea, potrivit studiului.
„Cred că acest studiu deschide calea pentru unele intervenții profunde pentru persoanele care au dificultăți de comunicare, inclusiv persoanele autiste non-verbale", a spus psihologul Scott Barry Kaufman, lector la Barnard College din New York, care nu a fost implicat în studiu. Cu toate acestea, „trebuie să o folosim cu atenție și să ne asigurăm că nu suntem invazivi și că toată lumea este de acord cu aceasta", a declarat el.
Succesul acestei metode - care ar putea fi aplicată pentru a decoda gândurile sugarilor sau animalelor, sau conținutul viselor - „ridică probleme etice" în ceea ce privește confidențialitatea, cu posibilitatea dezvăluirii gândurilor private ale unei persoane înainte ca aceasta să le fi verbalizat, se arată în studiu. Dacă în viitor această tehnologie va fi utilizată de consumatori în alte scopuri decât cele biomedicale, „cred că aceasta este provocarea supremă în materie de confidențialitate", a declarat Ienca. El a adăugat că există multe companii, precum Neuralink, start-up-ul lui Elon Musk specializat în implanturi cerebrale, care fac declarații publice despre dezvoltarea în curând a implanturilor neuronale pentru populația generală.
„Dacă ajungem acolo, atunci trebuie să avem reguli foarte, foarte stricte în ceea ce privește acordarea accesului la mintea și creierul oamenilor", a spus Ienca, subliniind că creierul nostru conține „informații sensibile", precum „semnele demenței precoce, tulburărilor psihiatrice și depresiei". Un studiu publicat în revista Cell în august sugerează că „scurgerea" gândurilor private în timpul decodării ar putea fi prevenită printr-un mecanism în care utilizatorul se gândește la un anumit cuvânt cheie pentru a debloca instrumentul de decodare numai atunci când dorește acest lucru.
„Neuroștiința evoluează rapid și potențialul de asistență este enorm, dar protecția vieții private mentale și a libertății de gândire nu poate aștepta", a afirmat sociologul Łukasz Szoszkiewicz, profesor asistent la Universitatea Adam Mickiewicz din Polonia și director pentru afaceri europene la Fundația Neurorights din New York. „Ar trebui să tratăm datele neuronale ca fiind sensibile în mod implicit, să solicităm consimțământul explicit limitat la un scop și să acordăm prioritate procesării pe dispozitiv cu mecanisme de „deblocare" controlate de utilizator.
Dependența de inteligență artificială introduce provocări suplimentare în materie de reglementare și securitate cibernetică și subliniază necesitatea unui cadru juridic complementar, specific inteligenței artificiale", a declarat Szoszkiewicz, care nu a participat la studiu. Cu toate acestea, Horikawa a menționat că metoda utilizată în studiul său necesită colectarea unei cantități mari de date, cu cooperarea participanților activi.
Așadar, deși tehnologia este utilă pentru cercetarea neuroștiințifică, „nu este atât de precisă pentru utilizarea practică", a spus el. De asemenea, videoclipurile utilizate în studiu includeau scene tipice, de exemplu, un câine care mușcă un om, dar nu și scene mai neobișnuite, cum ar fi un om care mușcă un câine. Prin urmare, nu este încă clar dacă tehnica ar putea fi utilizată pentru a capta imagini mentale mai puțin previzibile. Ca urmare, „deși unele persoane ar putea fi îngrijorate că această tehnologie prezintă un risc serios pentru confidențialitatea mentală", în realitate, „abordarea actuală nu poate citi cu ușurință gândurile private ale unei persoane", a spus Horikawa.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se apropie ziua în care vom vorbi cu animalele noastre de companie. Cum descifrează știința limbajul necuvântătoarelor
Oamenii de știința sunt pe punctul de a descifra limbajul animalelor. Iata cum inteligența artificiala i-ar putea ajuta ...
-
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Un nou studiu deschide o perspectiva neasteptata asupra legaturii dintre imbatranire si cancer. Cercetatorii de la Unive ...
-
China devine centrul global al roboților umanoizi. Asiaticii produc cu o viteză incredibilă, depășind companiile americane din domeniu
Compania specializata in construcția de roboți umanoizi UBTech Robotics, cu sediul in Shenzhen, a livrat sute de astfel ...
-
"Regele asfaltului", o nouă condamnare. Pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani de închisoare
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul București intr-un nou dosar, in care este acuzat ca ...
-
Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare adresată Curții de Justiție a UE în privința instanțelor din România
Comisia Europeana cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sa confirme, fara echivoc, ca instanțele din Romania ...
-
Virusul viu al gripei aviare rămâne în brânza făcută din lapte de la vaci infectate. Care este riscul pentru oameni
Oamenii de știința de la Universitatea Cornell au descoperit ca virusul viu H5N1 poate ramane infecțios in anumite branz ...
-
Pilot în transă halucinogenă: a încercat să oprească motoarele avionului crezând că este deja mort
În 2023, un pilot Alaska Airlines aflat in timpul liber a fost acuzat de 83 de capete de tentativa de omor dupa ce ...
-
O piramidă uitată de la Giza pare că dezvăluie ceva extrem de important. Primele analize arheologice au depășit orice așteptare
Piramida lui Menkaure, mai puțin celebra, a inceput sa-și dezvaluie secretele, scoțand la iveala doua cavitați misterioa ...
-
Papa Leon nu va mai face anunțul legat de data comună a Paștelui cu ortodocșii, așa cum ar fi vrut papa Francisc
Papa Leon al XIV-lea nu va mai face anunțul mult așteptat privind stabilirea unei date comune a Paștelui intre Biserica ...
-
Oamenii de știință au creat un ochi artificial cu o vedere mai bună decât cea a oamenilor
Domeniul roboticii moi creeaza roboți din materiale precum elastic, cauciuc siliconic sau geluri, cu scopul de a lucra i ...
-
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților
Surse din interiorul Curții Constituționale descriu o disputa fara precedent legata de motivarea deciziei prin care lege ...
-
Trei antreprenori români cuceresc Silicon Valley cu o tehnologie care transformă camerele de supraveghere în asistenți inteligenți
Cand Alexandru Godoroja , Razvan Roman și Teodor Ioan Calin au ajuns in San Francisco, aveau un laptop și o idee indrazn ...
-
Austeritatea lui Bolojan gripează economia: PIB pe minus, inflație înapoi spre 10%, deficit tot mare
Potrivit estimarilor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), produsul intern brut (PIB) a scazut cu ...
-
Vrăjeala "Securitații Energetice" - Importurile de electricitate ale României au explodat în 2025
Exportul de energie electrica al Romaniei, in primele noua luni, a fost de 10.520 milioane kWh, in crestere cu 28,9% (cu ...
-
De ce unele persoane dorm cu mâinile în poziția „T-Rex" si ce legatura exista cu bolile neuronale
Ați observat vreodata pe cineva dormind cu mainile stranse langa piept, aproape ca un mic dinozaur? Aceasta poziție nu e ...
-
3IATLAS - Semnale misterioase din spațiu. Obiect interstelar sau un mesaj de la extratereștri?
Astronomii au recepționat pentru prima data semnale radio de la obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de Pamant ...
-
O teorie îndrăzneață susține că această tăietură descentrată în granitul acestei pietre egiptene antice dovedește că egiptenii dispuneau de o tehnologie pierdută
Jimmy Corsetti, un cercetator independent, susține ca taietura descentrata de pe un bloc mare de granit din Muzeul din C ...
-
Oamenii de știință spun că prezentul ar putea exista în multe viitoruri posibile - în același timp.
Un nou studiu cuantic a zguduit ințelegerea timpului insuși. Potrivit fizicienilor, momentul actual s-ar putea sa nu fie ...
-
Doi medici de la Spitalul Floreasca, săltați direct din trafic. Tot la Floreasca, un copil de 2 ani a murit fiind adus în stare gravă
Doua evenimente fara legatura intre ele s-au petrecut in ultimele doua zile și ii au in prim plan pe medicii de la unita ...
-
Apune era comenzilor ieftine din China: Gata cu plafonul de 150 €, toate pachetele din afara UE vor fi taxate
Uniunea Europeana a facut miercuri un pas decisiv pentru a opri avalanșa de colete ieftine din China care intra pe piața ...
-
Invenția care ar putea aduce moartea industriei de baterii: oferă energie până la 50 de ani, fără reîncărcare, fără întreținere și fără oprire
O sursa de energie, mai mica decat o moneda, ar putea funcționa ani de zile fara a necesita incarcare sau inlocuire. La ...
-
Este pesimismul economic întreținut artificial? Noile datele artă că industria românească atinge cel mai bun ritm din ultimul an
Dupa declinul de 1,5% de anul trecut și scaderea din primele luni ale acestui an, industria da semne clare de revenire, ...
-
Biografia lui Georgescu merită introdusă în strategia națională de apărare
Nicușor Dan nu pare dispus sa rezolve problema anularii alegerilor. Ci doar interesat s-o amane. Cum așa? Pentru ca ne-a ...
-
Daria Gușă lansează o carte cutremurătoare: "Barometrul puterii geopolitice și Noua Ordine Mondială"
În cadrul emisiunii sale saptamanale de la GOLD FM, „Geopolitica la Zi", geopoliticiana Daria Gușa a anunțat ...
-
Medicul Flavia Groşan se află de aproape o lună în comă. Ce spun doctorii despre starea ei de sănătate
Medicul Flavia Groșan se afla in continuare in coma de gradul 4. În cursul acestei saptamani, ea a fost transferat ...
-
Cum au fost uciși milionarul rus în criptomonede și soția. Tortura îngrozitoare la care au fost supuși pentru a-și dezvălui secretele
Noi informații infioratoare au ieșit la iveala in cazul asasinarii milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soț ...
-
Medicul care contrazice sistemul și spune că nu e lipsă de personal în spitale: "Sunt doar prost distribuiți. Chiar avem un surplus!"
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al retelei private de sanatate Regina Maria si al Enayati Medical City, pr ...
-
Un astrofizician de la Harvard afirmă sus și tare: "Am dovezi că Dumnezeu există!"
Dr. Willie Soon, astrofizician la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizica din Statele Unite, susține ca a dovedit ...
-
SPP-ul lui Pahonțu cumpără medicamente pentru angajații cu demență, sevraj alcoolic, boli cardiace, boli degenerative. Toate decontate de stat
Serviciul de Protecție și Paza investește peste 82.000 de euro in achiziția unei game extinse de medicamente destinate n ...
-
Zelenski e portretizat de procurorii ucraineni ca o „marionetă" în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina
Suspecții din cazul de mare corupție din Ucraina ar fi manipulat oficiali de rang inalt ca parte a unei rețele extinse d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu