Un sef al organizatiei Cosa Nostra a sectionat cu dintii si a inghitit degetul unui gardian

Un sef al mafiei siciliene, Cosa Nostra, a sectionat cu dintii si apoi a inghitit degetul unui gardian in timpul unui incident care s-a produs in aceasta vara intr-o inchisoare din Roma.

Giuseppe Fanara, in varsta de 60 de ani, condamnat la inchisoare pe viata, traia de noua ani in penitenciarul Rebibbia din Roma sub incidenta regimului special prevazut in articolul "41 bis" din Codul Penal italian, rezervat mafiotilor. Potrivit informatiilor dezvaluite de Il Messagero, detinutul a agresat in luna iunie sapte gardieni ai inchisorii care au patruns in celula sa pentru a face un control.

In timpul luptei corp la corp care a urmat in acea celula, mafiotul a lovit un gardian cu pumnul in zona fetei, apoi l-a muscat de degetul mic de la mana stanga. Degetul nu a mai fost gasit, fapt care l-a determinat pe un procuror din Roma sa ajunga la concluzia ca detinutul l-a inghitit, precizeaza acelasi cotidian italian. In urma incidentului, detinutul s-a aruncat apoi asupra celor sase colegi ai gardianului, folosind o matura pe post de arma. "Va tai gatul ca la porci", ar fi strigat mafiotul, care a fost in cele din urma transferat in inchisoarea de maxima securitate Sassari din Sardinia.