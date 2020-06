Un sucevean, acuzat ca a furat 19 masini si a fugit spargand doua baraje de Politie. Barbatul va fi predat autoritatilor din Luxemburg

Un barbat de 37 de ani cu dubla cetatenie, romana si ucraineana, cercetat in Luxemburg pentru comiterea a 26 de infractiuni si arestat la finalul lunii mai, va fi predat aurotitatilor din Luxemburg pentru continuarea anchetei. Curtea de Apel Oradea a decis, printr-o sentinta pronuntata in 5 iunie, ca barbatul sa fie predat autoritatilor din Luxemburg.

Din mandatul european de arestare emis pe numele suceveanului cu dubla cetatenie reiese ca barbatul este acuzat ca face parte dintr-un grul infractional organizat si ca pe parcursul anului 2019 a comis pe teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg 26 de infractiuni. Suceveanul este acuzat ca numai in perioada 05 septembrie 2019 - 08 decembrie 2019, "in 19 randuri, in timpul noptii, prin efractie, escaladare sau folosirea unor chei false a sustras un numar total de 19 autoturisme de teren (12 vehicule marca Land Rover, 4 marca Lexus si 3 marca Toyota)".

In 5 decembrie 2019, romano-ucraineanul a fost la un pas sa fie prins, dar a scapat dupa ce a spart doua baraje de Politie. "In data de 05 decembrie 2020, in jurul orei 23:00, conducand autoturismul VW Passat, cu nr. de inmatriculare de Lituania, JNG-448-LT, in care se aflau numitii Guchmazovi Aleksandre, Piskokha Andriy, a fortat un baraj al fortelor de ordine, ridicat de acestea in Bertrange, route de Luxemburg, la nr. 22 si nu a oprit desi 3 vehicule civile ale Politiei, dotate cu sirena, au inconjurat autoturismul condus de persoana solicitata, iar politistii au iesit din autoturisme, reusind sa scape si, in timp ce a fost urmarit, a ocolit un al doilea baraj al fortelor de ordine, ridicat pe Autostrada A6, in directia Belgia, tamponand un vehicul apartinand Politiei Marelui Ducat de Luxemburg, care a fost degradat in urma tamponarii, reusind in cele din urma sa scape si deplasandu-se spre Belgia", se arata in mandatul european de arestare emis pe numele barbatului de 37 de ani.

Barbatul din Suceava dat in urmarire de aurotitatile din Luxemburg a fost prins cand incerca sa intre in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu-Mare. Ulterior, barbatul de 37 de ani a fost arestat de Curtea de Apel Oradea in vederea predarii catre autoritatile din Luxemburg.