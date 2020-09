Vesti bune pentru chirurgia cardiaca: noi instrumente chirugicale, cu senzori inteligenti

O noua clasa de instrumente medicale ar putea imbunatati diagnosticul si tratamentele unor afectiuni cardiace. Un studiu recent prezinta o noua clasa de instrumente medicale compuse din elemente electronice moi, ce ar putea fi folosite pentru a creste calitatea diagnosticarii si tratamentului.

Cercetatorii de la Universitatea George Washington si Universitatea Northwestern, SUA, au aplicat matrici extensibile si flexibile de senzori, impreuna cu senzori de temperatura si presiune, pe un sistem de cateter cu balon, utilizat frecvent in operatii sau ablatii minim invazive, pentru tratarea afectiunilor precum aritmiile cardiace, noteaza Medicalxpress.

Noul sistem - care se preteaza mai bine tesuturilor moi ale corpului, decat dispozitivele actuale - poate indeplini o varietate de functii, inclusiv masuratori simultane, in vivo si in timp real, ale temperaturii, ale fortei de contact si ale parametrilor electrofiziologici.

Astfel, se poate reduce considerabil durata procedurilor de ablatie invaziva si expunerea pacientilor si a medicilor la radiatii cu raze X.

Multe interventii chirurgicale minim invazive se bazeaza pe catetere inserate in corp prin incizii mici, pentru a efectua masuratori pentru diagnostic sau interventii terapeutice. Medicii folosesc catetere pentru a inregistra si trata aritmiile (bataile neregulate ale inimii), adesea prin localizarea si distrugerea sau ablatia zonei tesutului cardiac care cauzeaza aritmiile.

Desi utilizata pe scara larga in chirurgie, abordarea actuala bazata pe catetere are o serie de dezavantaje. Rigiditatea dispozitivelor de cateter de astazi nu se conformeaza ideal tesuturilor moi, biologice, afectand cartarea de inalta fidelitate a semnalelor electrofiziologice ale unui organ. In plus, dispozitivele actuale intra in contact doar cu o mica parte a unui organ, prelungind procedurile medicale. Sistemele actuale de cateter sunt, de asemenea, limitate in ceea ce priveste numarul de functii pe care le pot indeplini, fiind nevoie ca medicii sa utilizeze mai multe catetere, intr-o singura procedura de ablatie.

Noua clasa de instrumente pe care cercetatorii le-au dezvoltat va permite medicilor sa dobandeasca un set bogat de informatii electrofiziologice si sa finalizeze operatiile in perioade mai scurte, cu un singur cateter.

"Am folosit materiale avansate si tehnici de fabricatie utilizate in mod obisnuit in industria semiconductorilor si le-am aplicat in domeniul medical, pentru a crea o noua clasa de instrumente medicale care vor imbunatati rezultatele si vor permite medicilor sa ofere o ingrijire mai sigura si adaptata pacientului", spune Igor Efimov, profesor de inginerie biomedicala, la Universitatea George Washington.