Vrancea: Zece case afectate în urma exploziei din localitatea Sihlea. Trei imobile sunt distruse complet
Postat la: 15.10.2026 |
În urma verificărilor detaliate efectuate la fața locului, s-a constat ca au fost afectate în totalitate trei imobile (două locuințe alipite și un adăpost de animale amplasat în imediata vecinătate), iar la nivelul altor șapte gospodării din apropiere s-au înregistrat pagube la elemente de tâmplărie (geamuri sparte sau deteriorate și uși afectate de suflul exploziei).
În urma verificărilor efectuate la fața locului s-a constatat că evenimentul s-a produs, cel mai probabil, în urma unui acumulări de gaze combustibile în interiorul locuinței. Proprietarul folosea un rezervor cu GPL pentru încălzire și preparare hrană, amplasat în exteriorul clădirii.
Pentru a evita situații în care viața și bunurile sunt puse în pericol, recomandăm cetățenilor să utilizeze doar echipamente omologate. Folosiți exclusiv rezervoare verificate ISCIR (cu inspecția tehnică valabilă) și racorduri speciale pentru GPL, strânse obligatoriu prin folosirea colierelor metalice la ambele capete.
Marian Gârleanu
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