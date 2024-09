Youval Harari cere reglementarea internetului pentru a combate asa-zisa dezinformare

Într-un apel urgent la acțiune, Yuval Noah Harari, o figură proeminentă a Forumului Economic Mondial, susține că guvernele lumii trebuie să impună reglementări mai stricte privind discursul online pentru a combate răspândirea galopantă a dezinformării.

În timpul unui interviu recent cu Fareed Zakaria, Harari a subliniat că provocarea nu constă în protejarea libertății de exprimare, ci în gestionarea algoritmilor și a roboților care denaturează informațiile pe platformele social media. Poziția sa controversată a stârnit dezbateri, mai ales că el minimalizează existența unei agende globaliste coordonate, în ciuda legăturilor sale strânse cu adunări de elită precum reuniunea Bilderberg. În timp ce își promovează noua carte, „Nexus", opiniile lui Harari ridică întrebări critice cu privire la echilibrul dintre libera exprimare și nevoia de reglementare în era digitală.

"Guvernele lumii trebuie să reducă libertatea de exprimare pe internet", potrivit lui Yuval Noah Harari, care avertizează că „narațiunile de dezinformare" înfloresc online și trebuie eliminate de urgență. Potrivit lui Harari, care este mâna dreaptă a lui Klaus Schwab la Forumul Economic Mondial de la Davos, „narațiunile de dezinformare" de pe internet riscă să deraieze agenda globalistă.

Într-un interviu acordat lui Fareed Zakaria la CNN, Yuval Noah Harari a respins milioanele de persoane care se opun agendei tehno-comuniste a WEF pe rețelele de socializare, susținând că acestea nu sunt altceva decât roboți. „Avem nevoie de reglementare", a spus Harari. „Reglementarea nu este despre afectarea libertății de exprimare a ființelor umane. Este vorba despre reglementarea algoritmilor și a roboților. Libertatea de exprimare este un drept al omului. Nu este un drept al roboților."

„Problema nu este libertatea de exprimare", a continuat Harari. „Problema este că există algoritmi pe Twitter, Facebook și așa mai departe care promovează în mod deliberat informații care ne captează atenția chiar dacă nu sunt adevărate." Harari își promova noua carte „Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI" (O scurtă istorie a rețelelor de informații din epoca de piatră până la inteligența artificială), care pledează pentru cenzurarea în masă a rețelelor de socializare ca fiind un bun public.

Harari încearcă, de asemenea, să respingă ideea că există o mică cabală de globaliști care exercită influență și control asupra evenimentelor mondiale. Consilierul transumanist de la WEF respinge noțiunea de „nonsens" și „fantezie" a unei cabale globaliste de elită care lucrează împreună pentru a realiza o nouă ordine mondială. Respingerea de către Harari a unei cabale globale care încearcă să dirijeze evenimentele globale este deosebit de ironică.

Acest lucru se datorează faptului că Harari, un transumanist și inginer social convins, a participat în secret la reuniunea Bilderberg din acest an, o conferință anuală alcătuită din cele mai puternice persoane din domeniul bancar, financiar, militar, media, academic și de afaceri - o cabală, dacă doriți - care se întâlnesc pentru a discuta în secret agenda lor pentru lume, în timp ce publicului și presei le este interzisă participarea.

Multe dintre celelalte declarații anterioare ale lui Harari subminează profund argumentul său că nu există nicio cabală și nicio agendă a Noii Ordini Mondiale. Harari a susținut în 2019 că era liberului arbitru „s-a încheiat", deoarece AI va fi în curând conectată la mințile noastre și ne va controla speranțele și visele. „Oamenii sunt acum animale hackable. Știți, întreaga idee că oamenii au acest suflet sau spirit și au liber arbitru. Deci, orice aș alege, fie în alegeri, fie în supermarket, acesta este liberul meu arbitru. S-a terminat - liberul arbitru", a spus el.