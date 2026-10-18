Psihologii au descifrat suferința de după despărțirea de persoana iubită și nu este cauzată de dragoste!
Postat la: 18.10.2026 |
Psihologii spun că nu iubirea cauzează acel sentiment de dor nebun de care avem senzația că nu putem scăpa oriunde am merge și orice am face. Înseamnă și schimbarea unor obiceiuri, dispariția unei prezențe familiare și renunțarea la planuri pe care, poate, le consideram deja parte din viitorul nostru. Chiar și atunci când știm că relația nu ne mai făcea bine, desprinderea poate fi dificilă.
În această perioadă, emoțiile nu urmează întotdeauna un traseu clar. Putem simți tristețe într-o zi, ușurare în următoarea și dor după câteva săptămâni. Uneori, o întâlnire întâmplătoare sau un mesaj neașteptat poate readuce la suprafață o neliniște pe care o credeam depășită. Iar corpul reacționează și el. Inima bate mai repede, respirația se schimbă, mușchii se încordează și apare senzația că ceva ne tulbură echilibrul. Prima explicație la care ne gândim este adesea iubirea. Dar lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple.
Psihologii atrag atenția asupra tendinței de a interpreta reacțiile fizice intense drept dovadă că sentimentele pentru fostul partener nu au dispărut. „Tahicardia pe care o simți pentru fostul partener nu este dragoste: uneori este stres pur", explică psihologul Silvia Severino într-o postare pe rețelele de socializare. Potrivit psihologului, despărțirile pot genera un nivel ridicat de stres, iar acesta se poate manifesta prin accelerarea ritmului cardiac, nervozitate și agitație.
În astfel de momente, putem ajunge să confundăm intensitatea reacției corpului cu intensitatea sentimentelor. Cu alte cuvinte, faptul că ne tulbură prezența fostului partener nu înseamnă automat că ne dorim să reluăm relația. Poate fi vorba despre teama de a-l pierde definitiv, despre amintiri dureroase, despre nesiguranță sau despre dificultatea de a ne obișnui cu o viață în care celălalt nu mai ocupă același loc. Asta nu înseamnă că iubirea a dispărut neapărat.
Sentimentele și stresul pot exista în același timp. Important este să nu tragem concluzii doar pe baza unei reacții fizice și să încercăm să înțelegem ce anume ne provoacă neliniștea. După o relație, nu ne lipsește întotdeauna doar persoana în sine. Ne pot lipsi rutina, conversațiile de la sfârșitul zilei, planurile de weekend sau sentimentul că avem pe cineva alături. Uneori, ne este dor de felul în care ne imaginam că va arăta viitorul, nu neapărat de relația pe care am trăit-o în realitate.
De aceea, merită să ne întrebăm ce simțim atunci când ne gândim la fostul partener. Ne dorim cu adevărat să fim din nou împreună sau ne este greu să acceptăm schimbarea? Ne lipsește omul de lângă noi sau ne apasă singurătatea? Ne amintim relația așa cum a fost ori păstrăm mai ales momentele frumoase? Nu există un răspuns universal. Întrebările nu trebuie să devină un motiv pentru autocritică, ci un mod de a face diferența între dor, teamă, atașament și dorința reală de a reconstrui o relație.
Nu există un calendar valabil pentru toată lumea. Unii oameni se adaptează mai repede, în timp ce alții au nevoie de mai mult timp pentru a-și regăsi echilibrul. Comparațiile cu foști parteneri sau cu prietenii care par să fi trecut deja peste o despărțire nu fac decât să adauge presiune. Acceptarea durerii este un prim pas. Nu trebuie să ne obligăm să fim bine imediat și nici să interpretăm fiecare moment de tristețe ca pe un semn că am rămas blocați în trecut.
Psihologul recomandă și întreruperea contactului cu fostul partener, atunci când acest lucru este posibil și necesar pentru desprindere. Verificarea repetată a profilurilor de pe rețelele sociale, recitirea conversațiilor sau așteptarea unui mesaj pot menține atenția asupra relației și pot face mai dificilă adaptarea la noua situație.
La fel de important este să evităm căutarea permanentă a unui vinovat. O relație se poate încheia din mai multe motive, iar nevoia de a găsi explicații pentru fiecare moment dificil poate prelungi suferința. A înțelege ce nu a funcționat este util; a relua la nesfârșit aceleași scenarii nu aduce întotdeauna claritate.
Rutinele noi pot ajuta la recâștigarea sentimentului de stabilitate. Activitățile obișnuite, timpul petrecut cu prietenii, mișcarea și reluarea unor preocupări lăsate deoparte oferă repere într-o perioadă în care multe lucruri par schimbate. Sprijinul familiei și al persoanelor apropiate contează, mai ales atunci când tristețea sau neliniștea devin greu de dus pe cont propriu.
Stresul se poate manifesta și prin dureri de cap, tensiune musculară, oboseală, disconfort gastric sau probleme cu somnul. Totuși, palpitațiile și durerile în piept nu trebuie puse automat pe seama unei despărțiri. Dacă sunt intense, persistente sau însoțite de dificultăți de respirație ori amețeală, este importantă evaluarea medicală.
În cele din urmă, poate că întrebarea nu este doar dacă mai iubim persoana de care ne-am despărțit, ci și ce anume ne face să ne simțim atât de neliniștiți atunci când ne gândim la ea. Uneori, răspunsul ține de sentimente. Alteori, de frica pierderii, de schimbare sau de stresul unei perioade dificile. Iar faptul că încă ne doare nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem. Înseamnă doar că avem nevoie de timp pentru a înțelege ce simțim și pentru a ne obișnui cu ceea ce s-a schimbat.
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