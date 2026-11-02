De ce în Italia pastele nu îngrașă ca în țara ta? Nu e vorba de paste!

Toți am auzit fraza: "Am fost în Italia, am mâncat paste în fiecare zi și am slăbit. Acasă mă îngraș doar dacă le miros." Nu e metabolismul. Nu e norocul. E grâul. Și nimeni nu ți-a spus asta până acum. Iată despre ce e vorba:

1. Două tipuri de grâu complet diferite

Grâul din supermarketul tău (America Latină, România, SUA):

Se numește "Triticum aestivum". Este hexaploid - are 6 seturi de cromozomi, genom A, B și D.

Grâul din Italia pentru paste:

Se numește "Triticum durum". Este tetraploid - are doar 4 seturi de cromozomi, genom A și B. Îi lipsește genomul D.

Și toată diferența stă în acest genom D.

2. Problema se numește Alfa-Gliadină

Genomul D produce cele mai agresive variante de "alfa-gliadină", o fracțiune a glutenului. Ce face ea în corp?

a) Îți deschide intestinul: Activează proteina Zonulină, care deschide joncțiunile strânse din intestin (leaky gut). Bacterii și toxine trec în sânge.

b) Îți creează dependență: Produce exorfine care activează receptorii opioizi din creier. De aia nu te poți opri din pâine.

c) Îți atacă tiroida: Prin mimetism molecular, se aseamănă cu proteinele tiroidei și sistemul imunitar începe să-și atace propria tiroidă.

Grâul "aestivum" are 61% gliadine în proteinele sale. Grâul "durum" italian are cu 50% mai puțin și variante mult mai puțin agresive, tocmai pentru că nu are genomul D. Un studiu publicat în PMC a confirmat asta.

3. Nu e doar genetica, e tot sistemul

Chiar dacă genetica e baza, mai sunt 3 diferențe uriașe:

1. Glifosatul este interzis în Italia. În Italia, prin lege, dacă stropești grâul cu glifosat mergi la închisoare. În țara noastră, grâul este stropit masiv cu glifosat înainte de recoltare. Tot acel erbicid rămâne în pâinea ta.

2. Fermentația. În Italia se fermentează aluatul ore întregi, ceea ce degradează o parte din gluten. La noi, pâinea din supermarket e făcută în 1 oră cu drojdie rapidă și aditivi.

3. Porția și modul de gătire. În Italia porția de paste e 80g al dente. La noi porția e triplă, super-fiartă, ceea ce crește indicele glicemic și amilopectina.

Să mănânci pastele "al dente" sau să le răcești ca să obții amidon rezistent ajută, dar e doar o mică parte din ecuație. Nu rezolvă problema de fond. Nu poți rezolva cu un truc de gătire o problemă genetică, toxicologică și de procesare. De aceea, recomandarea pentru țări cu grâu industrial este simplă: problema nu e că mănânci paste. Problema e ce fel de grâu mănânci. Pâinea și pastele de la noi nu au nimic în comun cu ce se mănâncă în Italia. Sunt două alimente complet diferite care poartă același nume.