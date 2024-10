Republicanii vor interzice masturbarea dacă vor câștiga alegerile! Este noua reclama electorală lansată de democrați VIDEO

O nouă reclamă democrată prezintă un tânăr care se masturbează, fiind întrerupt de un congresman republican care îl avertizează că republicanii vor interzice pornografia în toată America.

Reclama începe cu un tânăr care se masturbează în pat, pe telefonul mobil, la pornografie pe internet. Un bătrân în costum și cravată roșie îi smulge telefonul și se răsteste: „Îmi pare rău, nu poți face asta".

„Ce naiba, omule? Cum ai intrat aici?", se văicărește tânărul.

„Sunt congresmanul vostru republican. Acum că suntem la conducere, interzicem pornografia în toată țara."

„Nu poți să-mi spui ce să fac! Ieși afară din dormitorul meu, ciudatule!"

„Am câștigat ultimele alegeri, așa că e decizia mea. O să mă uit și o să mă asigur că nu termini ilegal."

Anunțul, intitulat „Republicans rubbing you the wrong way", a fost produs de Progress Action Fund și Defend the vote, și se spune că a costat 2,5 milioane de dolari. Acesta a fost difuzat pe serviciile de streaming în șapte state. Răspunsurile la anunțul de pe rețelele de socializare au combinat dezgustul și nedumerirea.

„Ei bine, asta e ceea ce te-ai aștepta de la campania lui Kamala. Depravare totală", a scris un utilizator Twitter. „Nu se pot opri din a o da în bară. E ca și cum ar sabota intenționat șansele KamalaHQ. Mă face să zâmbesc", a scris un altul pe Twitter.

Ținta anunțului este aproape sigur Proiectul 2025, care a devenit un fel de bau-bau pentru campania Harris-Walz, în ciuda faptului că Donald Trump s-a distanțat de proiect. Planul de 920 de pagini al Proiectului 2025, prezentat de think tank-ul Heritage Foundation, include o propunere de a interzice pornografia, de a trimite producătorii și distribuitorii la închisoare și de a închide companiile de tehnologie care o pun în circulație.

Manifestul spune: „Pornografia, manifestată astăzi prin propagarea omniprezentă a ideologiei transgender și prin sexualizarea copiilor, de exemplu, nu este un nod gordian politic care leagă inextricabil pretenții disparate privind libertatea de exprimare, drepturile de proprietate, eliberarea sexuală și bunăstarea copiilor. Ea nu are dreptul la protecția Primului Amendament. Furnizorii săi sunt prădători de copii și exploatatori misogini ai femeilor. Produsul lor creează dependență ca orice drog ilicit și este la fel de distructiv din punct de vedere psihologic ca orice crimă. Pornografia ar trebui interzisă. Persoanele care o produc și o distribuie ar trebui să fie încarcerate. Educatorii și bibliotecarii publici care o difuzează ar trebui să fie clasificați drept infractori sexuali înregistrați. Iar firmele de telecomunicații și tehnologie care facilitează răspândirea ei ar trebui închise".

Înainte de 2016, Donald Trump s-a angajat să ia măsuri drastice împotriva pornografiei pe internet și să înființeze o comisie care să investigheze „impactul dăunător asupra sănătății publice al pornografiei pe internet asupra tinerilor, familiilor și culturii americane".

Potrivit unui sondaj, mai puțin de 40 % dintre americani cred că pornografia pe internet este „acceptabilă din punct de vedere moral".

