Intră România în incapacitate de plată?
Postat la: 17.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În primul rând, această expresie „incapacitate de plată", care este expresia corectă în discuție la această oră, trebuie pusă față în față cu altă sintagmă, care circulă prea mult pe canale în zilele astea, și anume "falimentul țării". Sigur că asta sperie, sigur că intervin foarte multe pericole, chiar panică, dar nu este țara în niciun fel de pericol de faliment. Este ridicolă această expresie.
Este vorba de risc de incapacitate de plată. Risc înseamnă o ipoteză, înseamnă o posibilitate de a intra în incapacitate de plată dacă guvernul, dacă autoritățile nu iau măsurile care se impun. Sigur că aceste măsuri sunt, foarte multe dintre ele, dureroase. Dar nu avem încotro, după ce ani în șir România a cheltuit mai mult decât a încasat, a consumat mai mult decât a produs. Aceste dezechilibre care s-au întâmplat au dus la o situație care trebuie reparată. Și nu există o altă posibilitate de a fi reparată decât prin evitarea unei încetări de plăți, care ar fi o situație destul de gravă.
România, în istoria ei, de două ori a fost în încetare de plăți: în 1933, în timpul crizei interbelice, și în 1981, în timpul în care criza mondială plecată din America, după criza petrolului din 1973 și 1979, s-a întâmplat ca România să plătească foarte scump această criză, și până la urmă s-a ajuns la o a doua încetare de plăți, cea din 1981. Ei bine, încetarea de plăți o plătim și acum, de atunci.
Ce înseamnă această incapacitate de plată - nu se vor mai achita salariile? Nu, nu asta e incapacitatea de plată. Incapacitatea de plată intervine în raport cu împrumutătorii externi, cei din afara țării; asta ar fi intrarea țării în incapacitate de plată. Și sigur, acum sunt două situații: două luni în care salariile bugetarilor nu mai au acoperire financiară. Se va găsi acoperirea financiară, se va găsi automat, pentru că este imposibil ca salariile să nu fie plătite. Dar important este să nu intrăm în incapacitate de plată de felul celor două, cea din 1981, când nu am putut să plătim o datorie externă, și chiar din 1933, când de asemenea nu am putut să plătim o datorie externă. De ce două luni? Pentru că nu sunt bani pentru două luni, nu sunt acoperite în buget, asta a spus clar ministrul Economiei. Eu la Banca Națională nu am cifrele bugetului.
Cele trei momente care vor produce schimbări radicale în situația fiscală a României sunt de natură tocmai să evite o astfel de situație, să nu intrăm în încetare de plată. România nu are dreptul să intre în încetare de plăți și nu este nicio soluție fără ieșire. Dar, sigur că da, este greu. În momentul de față se mai discută două lucruri: suntem într-o dietă sau în austeritate. Văd că a câștigat în piață cuvântul austeritate. Această austeritate, dacă este reală, va trebui până la urmă să ne scoată din încurcătură. Nu are dreptul România să intre în încetare de plăți și să creeze o situație pentru mulți ani de acum încolo. Iar pachetele puse în discuție, din punctul meu de vedere, sunt de natură să treacă peste această situație, să acopere golurile și să fie posibile plățile la zi, plățile externe.
Ca să nu ajungem în acest risc de incapacitate de plată, măsurile pe care le-a luat până acum guvernul actual, majorarea de taxe și de impozite, sunt de ajuns pentru a nu ajunge în acest stadiu critic? Guvernul însuși a spus că nu sunt de ajuns măsurile luate până acum, dar mai sunt în perspectivă două pachete de măsuri. Aceste trei pachete împreună sunt de natură să asigure plățile curente. România trebuie să iasă din această încurcătură acum, în această toamnă. Nu există altă soluție", a spus consilierul lui Isarescu.
Dacă nu sunt suficiente pentru această toamnă-iarnă, ce avem de făcut? Haideți să vedem ce măsuri au intrat deja în funcțiune. Suntem în august, a venit agenția Fitch, toate evaluările din țară duceau la o catastrofă, la faptul că România va fi degradată, că vom ajunge la nivelul de gunoi, și ce ar mai fi urmat. Iată că nu s-a mai întâmplat. Agenția a făcut o asemenea evaluare și a lăsat rata acolo unde era, și anume că România poate să își plătească datoria.
Adrian Vasilescu
-
