Pentru PSD, proprietatea privată rămâne un „moft"
Postat la: 18.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Numărul salariaților activi la 30 Iunie 2025, era, conform Ministerului Muncii de 5.727.660. salariul mediu brut era, tot în iunie 2025, de 9246 de lei, aflăm de la Institutul Național de Statistică. Deci un fond de salarii la nivel național de 52.957.944.360 de lei/lună, adică 635.495.332.320 lei/an.
Cu o cotă CAS de 25% plătită, conform legii, rezultă încasări totale, la nivel național de 158.873.833.080/an. Atât reprezintă tot CAS-ul plătit în România într-un an. Tot conform Institutului național de Statistică, pe primul trimestru al anului aveam 4 900 000 de pensionari, cu o pensie medie de 2916 lei. Adică statul trebuie să plătească pensii în valoare de 14.288.400.000 lei/lună, adică 171.460.800.000/an. Din acești bani, 12,99 miliarde de lei reprezintă suma lunară pentru pensiile plătite de Casa națională de Pensii, restul până la 14,288 miliarde de lei fiind pensiile acoperite de legi speciale. Deci 155,88 miliarde de lei ar fi obligația statului de plată a pensiilor pe an doar pentru cei plătiți de la Casa națională de pensii.
Hai să recapitulăm acum: dacă statul ar colecta tot CAS-ul la bugetul fondului de pensii (așa-numitul pilon I) ar strânge 158,87 miliarde de lei/an, suficient cât să plătească 155,88 miliarde de lei /an pensiile contributive. Numai că statul strânge din CAS doar vreo 120 de miliarde de lei/an, restul de 38,87 de miliarde mergând la fondurile de pensii administrate privat (așa-numitul pilon II). În concluzie, statul strânge doar trei sferturi din suma necesară pentru plata pensiilor, restul mergând la pilonul II. Evident că, în aceste condiții, statul trebuie să transfere de la bugetul de stat aproape 35 de miliarde de lei către plata pensiilor de la Casa națională de pensii.
Ei bine, toată lumea știa că trebuie făcut acest lucru deoarece unii dintre concetățenii noștri vor avea, la ieșirea la pensie, o pensie privată, proprietate personală, care ar rezulta din măiastra administrare a banilor lor de către prea-pricepuții administratori de fonduri de pensii. Numai că, stupoare, deși banii din pilonul II sunt proprietatea privată a fiecărui contribuabil, statul vrea să adopte un proiect propus de PSD-ul lui Alexandru Petrescu (președintele numit politic al Autorității de Supraveghere Financiară), prin care să decidă tot el, mărețul stat ce e de făcut cu contul privat al contribuabilului. Mai precis, acesta din urmă (contribuabilul, adică) să nu poată beneficia de proprii bani așa cum ar dori, ci să poată retrage doar 25% din sumă, iar restul să îi fie plătiți în rate timp de 10 ani sau mai mult.
Bine, bine, veți întreba, dar de ce să rămână banii privați ai fiecărui om la fondul administrat privat? Păi hai să vedem ce înseamnă acea administrare privată: plasamentele fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 67,6%. Investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 23,2% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul II. De asemenea, activele erau investite și în obligațiuni corporative (4,42%) și fonduri de investiții (3,13%), procentul conturilor curente și depozitelor bancare fiind de aproape 1,7%.
Deci, oameni buni, două treimi din banii din pensiile voastre private sunt plasate de administratori în titluri de stat, adică reprezintă bani împrumutați statului. Mai pe românește, vreo 120 de miliarde de lei din datoria totală a statului de peste 1000 de miliarde de lei sunt bani împrumutați de la fondurile din pilonul II. Iată, așadar, de ce vrea statul să nu plătească toți banii proprietarilor de conturi de pensii din pilonul II: pentru că vrea să îi împrumute chiar guvernul, iar administratorii privați abia așteaptă să cumpere titluri de stat.
PSD-ul lui Alexandru Petrescu vrea, cu alte cuvinte, să se folosească de banii personali ai peste 8 milioane de români așa cum dorește. Adică să îi împrumute pentru a plăti salariile celor cinci vicepremieri și plimbările președintelui la festivalul lupilor sau festivalul zemii. Sau pentru a cumpăra sisteme Patriot pentru Ucraina. Dar mai este ceva important aici: lista acelor „administratori" de pensii din pilonul II, care trăiesc din comisioane grase doar pentru a împrumuta statului niște bani care nu sunt ai lor:
- Aripi, deținută de grupul italian Generali
- AZT -Viitorul tău, deținută de grupul german Allianz-Țiriac
- BCR, deținută de banca austriacă Erste
- BRD, deținută de banca franceză Societe General
- Metropolitan Life, deținută de grupul american MetLife
- NN, deținută de banca olandeză ING
- Vital, deținută de grupul austriac Vienna Insurance Group.
Toate aceste firme străine nu au primit pensiile din pilonul II ca urmare a vreunui concurs sau vreunei licitații transparente, ci doar prin voința politică a guvernanților noștri. Aceste firme câștigă, în fiecare zi, comisioane pentru faptul că plasează banii din pilonul II. Inclusiv pentru a cumpăra titluri de stat, adică pentru a împrumuta guvernul.
Petrisor Peiu
