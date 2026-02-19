Unde a ajuns să locuiască Liviu Dragnea. Fostul șef al PSD nu mai are nicio casă pe numele său și a apelat la o soluție de compromis

În urmă cu câțiva ani, Liviu Dragnea era unul dintre cei mai puternici oameni politici din țara noastră. Condamnarea la închisoare i-a schimbat însă radical viața. Astfel, fostul lider PSD a ajuns acum să trăiască modest, fără să mai aibă vreo afacere care să-i asigure venituri mari.

Liviu Dragnea era, în urmă cu câțiva ani, unul dintre cei mai influenți politicieni din țara noastră, însă problemele cu legea i-au curmat ascensiunea, aducându-l într-o situație financiară extrem de delicată. Astfel, fostul lider PSD a ajuns să locuiască cu chirie, veniturile sale fiind acum mai mult decât modeste.

Procesul în care a fost implicat și apoi condamnarea la închisoare i-au schimbat radical viața lui Liviu Dragnea. Astfel, fostul lider social-democrat a ajuns acum să trăiească extrem de modest. În cadrul unui interviu acordat în urmă cu ceva timp, Dragnea a dezvăluit că nu mai are nimic și că locuiește cu chirie în județul Ilfov. În plus, el a negat cu vehemență că ar mai avea proprietăți și bani puși deoparte.

„Mă mai am pe mine, atât. Dar probabil ei ce se gândesc, sau ce spun? Domnule, are suta de milioane, dar preferă până moare să stea așa, într-o aparență că nu are bani. E foarte simplu, în afară de ANI, FBI, ARS-ul american și fiscul românesc, cine ar trebui să mai controleze, că au controlat șase ani, până la urmă. Dacă aveam un ac undeva, îl găseau. Nu am! Deci nu am! După aceea, am înțeles, au apărut legende că-i am îngropați undeva. Păi, să-mi spună și mie. Și, sincer, îmi opresc doar 10% și le dau celor care îmi spun și mie unde sunt îngropați", a spus Liviu Dragnea.

De-a lungul anilor în care era un politican influent, Liviu Dragnea a intrat și în lumea afacerilor. Astfel, fostul lider PSD a avut un restaurant și un hotel, însă după condamnare a renunțat la ele. A avut și o încercare de a reveni atenția opiniei publice prin intermediul unui canal culinar pe YouTube, dar a renunțat și la acest proiect, acuzând că au fost amenințați colaboratorii săi. Ulterior, și-a făcut o firmă în domeniul energiei, însă și acest proiect a eșuat lamentabil.

„Nu, am făcut o firmă cu care n-am reușit să facem nimic. Dar n-a mai spus nimeni că n-am făcut nimic, ci doar că am făcut o firmă și am intrat în domeniul Energiei. N-am mai făcut nimic cu acea firmă, e foarte greu să faci afaceri în România", a mai spus fostul politician.