Robotica chineză din nou în prim-plan: Umanoidul care sfidează limitele echilibrului și coordonării - Stiripesurse.md
Postat la: 19.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Robotul umanoid L7 din China execută un dans tradițional cu sabie, demonstrând un control avansat prin inteligență artificială.
Compania chineză de robotică Robotera a publicat un videoclip impresionant în care robotul său umanoid L7 interpretează un dans tradițional chinezesc cu sabie. Momentul marchează Anul Nou Lunar, Anul Calului de Foc, dar evidențiază și progresele majore din domeniul roboticii umanoide. Specialiștii spun că demonstrația depășește spectacolul artistic și arată un nivel avansat de inteligență motorie aplicabilă în lumea reală.
Cu o înălțime de aproximativ 1,71 metri și o greutate de 65 de kilograme, L7 este construit din titan și fibră de carbon. Dezvoltat în colaborare cu Universitatea Tsinghua, robotul dispune de 55 de articulații independente, ceea ce îi oferă flexibilitate și un control excepțional. Un dans tradițional cu sabie presupune mult mai mult decât simple mișcări ale brațelor. Este nevoie de coordonarea întregului corp, schimbări rapide de direcție și aterizări stabile după sărituri. L7 execută rotații ale încheieturii, ajustări fine ale prizei și piruete controlate fără a-și pierde echilibrul.
Pentru a realiza aceste mișcări, sistemul său de inteligență artificială calculează continuu centrul de greutate, forța generată în articulații și forțele de reacțiune la sol De asemenea, compensează inerția generată de balansarea sabiei. Aterizările stabile, fără oscilații vizibile, indică bucle de feedback în timp real extrem de bine calibrate. Potrivit Robotera, inteligența artificială integrată permite coordonarea dinamică a întregului corp și un control precis al forței în timpul mișcărilor rapide. Echilibrul pe mai multe axe este esențial atât pentru performanță, cât și pentru siguranță.
Deși dansul cu sabie atrage atenția, robotul este conceput pentru aplicații industriale și de servicii. L7 poate atinge viteze de aproximativ 14 km/h și poate ridica greutăți de până la 20 de kilograme. Dispune de un câmp vizual de 360 de grade și poate fi operat de la distanță. Anvergura brațelor ajunge la 2,1 metri, ceea ce îl face potrivit pentru logistică și medii industriale. Agilitatea sa sugerează că automatizarea umanoidă avansată ar putea deveni curând o prezență obișnuită în industrie. La începutul acestei luni, un alt robot umanoid chinez, dezvoltat de compania Unitree, a finalizat un test remarcabil în condiții de frig extrem, funcționând autonom la temperaturi de până la -47°C.
