Partenerei lui Ilie Bolojan i-au crescut veniturile cu cel puțin 40% de când se ține de mână cu premierul-lider de partid
Postat la: 19.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ioana Fâșie, partenera premierului Ilie Bolojan, este asistentă medicală principală cu studii superioare la Spitalul Județean de Urgență Oradea. Potrivit documentelor existente, aceasta a înregistrat o creștere a veniturilor lunare cu aproape 40% în ultimii ani, mai exact de cand este concubina personajului politic.
Bruneta avea în septembrie un salariu aproximativ 9.848 de lei. La această sumă se adaugă un spor de condiții deosebit de periculoase de 55%, adică 3.869 lei. Astfel, venitul lunar brut al Ioanei Fâșie a ajuns la 14.217 lei, ceea ce îi asigură un salariu net de 8.317 lei. Comparativ cu martie 2024, când salariul de bază pentru aceeași funcție era de 8.104 lei, plus un spor de 55% pentru condiții deosebit de periculoase, plus norma de hrană.
În anul 2023, funcția era remunerată cu 7.035 (salariul de bază) la care se adaugă sporul și norma de hrană, în final suma totală fiind de 11.217 lei, comparativ cu anul 2022 când încasa 10.585 de lei. Astfel, din 2022 până în prezent, salariul a crescut cu 2.270 e lei, potrivit Fanatik.
Condițiile de muncă deosebit de periculoase, pentru care partenera lui Ilie Bolojan încasează sporul de 55%, se referă la totalitatea condiţiilor de muncă care pot produce îmbolnăviri ale lucrătorilor prin expunere la agenţi biologici, substanţe chimice periculoase, suprasolicitare neuropsihică deosebită şi unde riscul este prezent, indiferent de utilizarea mijloacelor de protecţie individuală sau colectivă.
Ioana Fâșie a intrat în atenția publicului cu ocazia vizitei premierului în Austria, la începutul lui decembrie 2025, atunci când l-a însoțit. La acel moment, au existat discuții despre cheltuielile legate de deplasarea. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a veenit însă cu explicația. „Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier", a declarat Dogioiu. Toată lumea s-a întrebat dacă premierul s-a căsătorit în secret. Ulterior, Bolojan a făcut și el câteva declarații. „Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta", a declarat Bolojan.
