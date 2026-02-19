Noua armă teribilă cu care Kim Jong Un vrea să sperie lumea - Poate lansa focoase nucleare într-un ritm infernal

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui impunător lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, au anunţat joi mass-media de stat.

În cadrul unei ceremonii desfăşurate miercuri, Kim Jong Un a ţinut un discurs în care a lăudat acest nou sistem de lansare multiplă de rachete de 600 mm ca fiind unic în lume. Acesta este „potrivit pentru un atac special, adică pentru îndeplinirea unei misiuni strategice", a relatat agenţia de presă KCNA, folosind un eufemism obişnuit pentru a se referi la utilizarea nucleară.

El a subliniat că această nouă armă este destinată "descurajării", susţinând că este invincibilă. "Dacă această armă este folosită, nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu", a spus el, potrivit KCNA.

Oficialii şi experţii au estimat, atunci când Kim Jong Un a vizitat fabrica care produce aceste lansatoare multiple de rachete luna trecută, că acestea ar putea fi utilizate împotriva Coreei de Sud, inclusiv a capitalei sale, Seul, situată la mai puţin de 50 km de linia de separare intercoreeană.

Analiştii consideră că această inovaţie este menită să sporească capacităţile de atac de precizie ale Coreei de Nord, să lanseze o provocare atât în Coreea de Sud, cât şi în Statele Unite, şi că prezentarea sa poate preceda testele înainte de exportul său posibil în Rusia, cu care parteneriatul s-a consolidat în favoarea războiului Moscovei contra Ucrainei.