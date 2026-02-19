„Metoda Porumbelul" face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa

În loc să forțeze ușile, hoții folosesc diverse abordări: unii pretind că sunt rude, alții se prezintă drept vecini care vând produse, iar în unele situații invocă scenarii aparent absurde, precum blocarea unui porumbel în pod sau în coșul de fum. Indiferent dacă locuințele au sisteme de supraveghere sau nu, hoții mizează pe reacția rapidă și lipsa de verificare a celor care le deschid ușa.

Un prim caz arată că mai multe persoane au intrat în scara unui bloc, prezentându-se drept vecini care comercializează produse alimentare. După ce li s-a permis accesul în imobil, au profitat de neatenția locatarilor și au sustras aproximativ 2.500 de lei, părăsind ulterior clădirea în grabă.

Într-o altă situație de acest gen, suspecții le-ar fi spus victimelor că sunt trimiși de rude pentru a livra pește. Aceștia solicitau sume mai mari decât valoarea reală a produselor, iar odată intrați în locuință, urmăreau unde este păstrat portofelul și sustrăgeau bani. Imaginile au surprins o femeie care caută într-un dulap, ia bani și îi ascunde în poșetă înainte de a pleca.

Printre tacticile folosite se numără acum și „metoda Porumbelul", care a provocat pagube serioase. Sub pretextul că o pasăre ar fi rămas blocată în podul casei, infractorii solicită accesul în interior. În timp ce unul dintre ei verifică presupusa problemă, complicii profită pentru a fura bani sau bunuri de valoare. Țintele ar fi, de regulă, persoane vulnerabile sau vârstnice. Un astfel de caz, petrecut în Cluj-Napoca, i-a surprins inclusiv pe polițiști, după ce dintr-un imobil a fost sustrasă suma de 52.000 de lei.