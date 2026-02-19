Șefa ANM anunță Gerocalipsa! România se va confrunta în weekend cu temperaturi de până la minus 15 grade Celsius

Șefa ANM, Elena Mateescu, anunță faptul că gerul revine în România. Temperaturile geroase se vor face simțite în România în weekend-ul următor.

„Acum e cel mai sever episod de iarnă. E posibil ca până în 24 fabruarie să vorbim de fenomene specifice datei din calendar. (...) Vorbim de temperaturi mai coborâte, cu minime negative, la noapte -8 și un grad Celsius. De sâmbătă și duminică o nouă masă de aer rece vine în România. Sunt posibil de temperaturi de -15 grade Celsius", a spus Elena Mateescu, șefa ANM, la Digi24.

„Avem cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025-2026 şi este posibil, cel puţin la acest moment, aşa cum arată datele, până în jur de 24 februarie, să vorbim în continuare de fenomene specifice datei din calendar", a declarat, miercuri, Elena Mateescu, directorul ANM, la Digi 24.

Potrivit sursei citate, a fost prelungită atenţionarea meteorologică de Cod Portocaliu până la ora 16.00, pentru judeţul Ilfov şi pentru Bucureşti, pentru că ninsorile vor continua, „nu la consistenţa ultimelor 12-16 ore", însă până la finalul acestui episod este de aşteptat ca stratul de zăpadă să depăşească 50 de centimetri în medie.

„Vom vedea la finalul episodului dacă ne vom apropia de recordul înregistrat în 2008, de 57 de centimetri", a punctat Mateescu.

Potrivit aceleiaşi surse, pentru cinci judeţe din partea de sud-est, respectiv Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Constanţa, este în vigoare un Cod Portocaliu până la ora 23.00, cu strat de zăpadă de 20-25 de centimetri şi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60-80 de kilometri pe oră, dar şi, temporar, viscol puternic şi zăpadă troienită.

De asemenea, a fost emis un cod galben de vânt până miercuri seară, la ora 23.00, pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră.

„Nu în ultimul rând, din această seară, de la ora 23.00, până mâine dimineaţă, la ora 10.00, în zona Carpaţilor Meridional şi de Curbură, vorbim, de asemenea, de vânt cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră, vânt care va determina, de asemenea, ninsoarea viscolită", a precizat Mateescu.

Aceasta a spus că, din punct de vedere termic, temperaturi mai coborâte vor fi miercuri în special în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, cu maxime între minus 6 şi 0 grade şi minime negative la noapte, de minus 8 până la 1 grad.

„Chiar dacă joi şi vineri vom constata temperaturi uşor pozitive, în special în sud-vest şi în vest, cu valori de 10-11 grade, de sâmbătă şi duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor şi dimineţilor, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopţilor vor fi de interes în depresiuni şi în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub minus 15 - minus 10 grade, cu minus 5 grade în Capitală, deci vom vorbi de nopţi geroase", a mai spus Elena Mateescu.

În zona municipiului Bucureşti, până joi dimineaţă cerul va fi noros şi va continua să ningă până spre orele după-amiezii. La sfârşitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăşi 50 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -5...-3 grade.