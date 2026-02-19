Șefa ANM anunță Gerocalipsa! România se va confrunta în weekend cu temperaturi de până la minus 15 grade Celsius
Postat la: 19.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Șefa ANM, Elena Mateescu, anunță faptul că gerul revine în România. Temperaturile geroase se vor face simțite în România în weekend-ul următor.
„Acum e cel mai sever episod de iarnă. E posibil ca până în 24 fabruarie să vorbim de fenomene specifice datei din calendar. (...) Vorbim de temperaturi mai coborâte, cu minime negative, la noapte -8 și un grad Celsius. De sâmbătă și duminică o nouă masă de aer rece vine în România. Sunt posibil de temperaturi de -15 grade Celsius", a spus Elena Mateescu, șefa ANM, la Digi24.
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă" din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai „fenomene specifice" datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Potrivit sursei citate, meteorologii au prelungit Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov până miercuri, la ora 16.00, fiind posibil ca stratul de zăpadă să depăşească jumătate de metru.
„Avem cel mai sever episod de iarnă din sezonul 2025-2026 şi este posibil, cel puţin la acest moment, aşa cum arată datele, până în jur de 24 februarie, să vorbim în continuare de fenomene specifice datei din calendar", a declarat, miercuri, Elena Mateescu, directorul ANM, la Digi 24.
Potrivit sursei citate, a fost prelungită atenţionarea meteorologică de Cod Portocaliu până la ora 16.00, pentru judeţul Ilfov şi pentru Bucureşti, pentru că ninsorile vor continua, „nu la consistenţa ultimelor 12-16 ore", însă până la finalul acestui episod este de aşteptat ca stratul de zăpadă să depăşească 50 de centimetri în medie.
„Vom vedea la finalul episodului dacă ne vom apropia de recordul înregistrat în 2008, de 57 de centimetri", a punctat Mateescu.
Potrivit aceleiaşi surse, pentru cinci judeţe din partea de sud-est, respectiv Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Constanţa, este în vigoare un Cod Portocaliu până la ora 23.00, cu strat de zăpadă de 20-25 de centimetri şi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60-80 de kilometri pe oră, dar şi, temporar, viscol puternic şi zăpadă troienită.
De asemenea, a fost emis un cod galben de vânt până miercuri seară, la ora 23.00, pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră.
„Nu în ultimul rând, din această seară, de la ora 23.00, până mâine dimineaţă, la ora 10.00, în zona Carpaţilor Meridional şi de Curbură, vorbim, de asemenea, de vânt cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră, vânt care va determina, de asemenea, ninsoarea viscolită", a precizat Mateescu.
Aceasta a spus că, din punct de vedere termic, temperaturi mai coborâte vor fi miercuri în special în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, cu maxime între minus 6 şi 0 grade şi minime negative la noapte, de minus 8 până la 1 grad.
„Chiar dacă joi şi vineri vom constata temperaturi uşor pozitive, în special în sud-vest şi în vest, cu valori de 10-11 grade, de sâmbătă şi duminică, din nou, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor şi dimineţilor, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopţilor vor fi de interes în depresiuni şi în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub minus 15 - minus 10 grade, cu minus 5 grade în Capitală, deci vom vorbi de nopţi geroase", a mai spus Elena Mateescu.
Meteorologii anunţă că vremea se menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, în timp ce jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură se află sub Cod galben de ninsori viscolite. Pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, este în vigoare, până miercuri după-amiază, un Cod portocaliu de ninsori, în urma cărora stratul de zăpadă va ajunge la 50 de centimetri. Cod portocaliu de ninsori şi viscol este, până miercuri seară, şi în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Constanţa.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare de vreme rece, precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, valabilă de miercuri, de la ora 10.00, până joi, la aceeaşi oră.
Vremea se va menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii ţări şi se vor încadra între -8 şi 1 grad. În jumătatea de est a ţării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70...90 km/h, condiţii în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10...20 cm. Se vor acumula cantităţi de apă de 10...15 l/mp şi local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.
ANM a emis o avertizare Cod galben de ninsori viscolite, strat de zăpadă, valabilă miercuri, între orele 10.00 şi 23.00. În jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, temporar va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm şi vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70...90 km/h.
În acelaşi interval, este Cod galben de intensificări ale vântului în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.
Totodată, miercuri, între orele 10.00 şi 16.00, este Cod portocaliu de ninsoare şi strat consistent de zăpadă în judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti.
"În judeţul Ilfov şi în municipiul Bucureşti va continua să ningă, iar la sfârşitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăşi 50 cm", a arătat ANM.
O altă avertizare Cod portocaliu este în vigoare miercuri, între orele 10.00 şi 23.00, aceasta vizând ninsoare, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic.
"În judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Tulcea şi Constanţa va ninge şi se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20...25 cm (echivalent în apă de 20...25 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60...80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită şi vizibilitatea sub 50 m.
De miercuri, de la ora 23.00, până joi, la ora 10.00, va fi în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite, în estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură. Aici va ninge viscolit, condiţii în care vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 70...90 km/h.
În zona municipiului Bucureşti, până joi dimineaţă cerul va fi noros şi va continua să ningă până spre orele după-amiezii. La sfârşitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăşi 50 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -5...-3 grade.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Unde a ajuns să locuiască Liviu Dragnea. Fostul șef al PSD nu mai are nicio casă pe numele său și a apelat la o soluție de compromis
În urma cu cațiva ani, Liviu Dragnea era unul dintre cei mai puternici oameni politici din țara noastra. Condamnar ...
-
Familia Pavăl de la Dedeman, care a cumpărat reţeaua Carrefour a fost consiliateă de celebra bancă de investiţii Rothschild & Co
Rothschild & Co, celebra banca fondata la inceputul secolului XIX de catre Nathan Mayer Rothschild, este cea care va ...
-
Un medicament comun pentru diabet, asociat cu „longevitate excepțională" la femei
Nu doar ca metforminul ajuta la gestionarea eficienta a diabetului de tip 2, dar ar putea oferi femeilor in varsta șanse ...
-
Viață după moarte pe Facebook: Meta brevetează „clone digitale" care pot posta în numele celor decedați
Compania a obținut recent aprobarea unui brevet care descrie un sistem bazat pe inteligența artificiala capabil sa menți ...
-
Persoanele cu hancicap își port pierde indemnizațiile dacă nu plătesc taxele la timp
Guvernul a publicat astazi, in transparența decizionala, proiectul de Ordonanța de Urgența privind masuri in administraț ...
-
Cazul pedofilului Jeffrey Epstein: Anchetatorii caută persoanele omorâte care ar fi fost îngropate pe terenul fortăreței de la ferma Zorro
O comisie bipartidica va solicita marturii de la supraviețuitoarele presupuselor abuzuri sexuale comise la ferma situata ...
-
150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, marcați printr-un film-eveniment la Muzeul Țăranului Român
Anul in care se implinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brancuși este unul cu o semnificație speciala pentru ...
-
Amusnet Interactive: 10 ani de existență și o prezență importantă la ICE Barcelona 2026
Amusnet Interactive (fosta EGT Interactive) a sarbatorit 10 ani de existența cu o prezența importanta la ICE Barcelona, ...
-
Cui bono?! O întrebare importantă rămâne deocamdată fără răspuns: cine a scos brusc dosarele Epstein și cu ce scop?
Autor: Peter Hänseler Masele se bucura de caderea celor bogați și puternici, impotmoliți in imbroglio-uri perverse ...
-
Cursa submarinelor nucleare e pe cale să inceapă, iar Washingtonul are motive serioase de îngrijorare
China și-a intensificat producția de submarine nucleare in ultimii cinci ani pana in punctul in care lanseaza submarine ...
-
Semnal de alarmă la nivel global. SUA vor să reia testele nucleare: "Nu vom rămâne într-o poziţie intolerabilă de dezavantaj față de China și Rusia"
Statele Unite sunt pregatite sa efectueze teste nucleare de mica putere si sa puna capat moratoriului lor in vigoare de ...
-
NASA își modifică regulile de securitate pentru a depăși problemele cu rachetele Artemis
NASA are, zilele acestea, un adversar care nu face zgomot, nu apare in poze și nu ține cont de ambiții politice sau de c ...
-
Poți trăi cu un singur plămân? Răspunsul unui chirurg toracic din București
Teama de a ramane cu un singur plaman este una dintre cele mai profunde griji pe care un pacient o poate resimți in cabi ...
-
Asta se întâmplă astăzi în România: Efectul de stup a intrecut efectul de turmă!
Efectul de turma este super cunoscut, il știe toata lumea și este mereu folosit pentru a coordona masele. În schim ...
-
Ce produse profesionale se folosesc pentru întreținerea pardoselilor în restaurante în 2026? TOP 6 recomandări care fac diferența
În industria HoReCa, pardoseala este unul dintre cele mai solicitate elemente ale unei locații. Traficul intens, r ...
-
De ce este importantă folosirea bonetelor de unică folosință în sala de operație
Atunci cand vine vorba despre operații, orice detaliu poate influența rezultatul unei intervenții chirurgicale și sigura ...
-
Ursula "ne-a băgat mortu-n casă" cu Green Deal: Prosumatorii produc costuri de zeci de milioane de euro care ajung în facturile românilor fără fotovoltaice racordați la rețea
Romania a inregistrat una dintre cele mai rapide cresteri ale numarului de prosumatori la nivel european, astfel ca de l ...
-
Ceva incredibil s-a întâmplat în cazul blogerilor români reținuți și dezbrăcați în Rusia: MAE oferă un detaliu crucial
Doi turiști romani au mers in Rusia, dar au fost dezbracați, inchiși și, ulterior, escortați la avion. Cei doi romani su ...
-
Alimentezi și rămâi fără toți banii: Un român a adaptat o veche schemă de la bancomate și a dat lovitura direct în benzinării
O metoda de frauda cunoscuta de ani buni la bancomate a fost adaptata acum la stațiile de carburant: un cetațean roman a ...
-
Habar n-ai cum infractorii exploatează tehnologiile moderne de siguranță ale mașinilor și îți fură bunurile în câteva secunde
Potrivit publicației germane t-online, hoții provoaca intenționat franari bruște in trafic aglomerat. Ei aplica un truc ...
-
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Fostul președinte american Barack Obama a revenit cu precizari dupa ce o declarație despre extratereștri, facuta intr-un ...
-
Mărturii zguduitoare ale unei familii obligate de regimul de la Teheran să plătească glonțul cu care le-a fost executat fiul. „A murit ca alții să fie liberi"
Cu puțin timp inainte sa fie ucis, Hooman, un barbat de 37 de ani din Iran, i-a spus unui prieten ca, daca nu se va mai ...
-
Cum arată un plan de antrenament eficient dacă îți dorești să slăbești până în iunie? De la cardio, la antrenamente de forță
Daca ți-ai propus sa slabești pana in iunie, vestea buna este ca ai timp suficient pentru rezultate vizibile, atata timp ...
-
Avantajele utilizării unui POS mobil în comparație cu un terminal POS clasic
Alegerea instrumentelor de plata potrivite poate face diferența intre o experiența de cumparare fluida și una ceva mai c ...
-
E teoria conspiratiei sau nu? Jeffrey Epstein e celebrul Satochi Nakamata care a inventat Bitcoin. Ce se întâmplă după atingerea limitei maxime de 21 de milioane de BTC.
Bitcoin reprezinta una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat in 2008, prin interme ...
-
Povestea unei femei abuzate de Epstein personal: „Recrutorii mei râdeau în timp ce el mă agresa". Cum își explică susținerea pentru infractorul sexual
O femeie care a fost traficata de persoane din Cape Town pe insula privata a lui Jeffrey Epstein din Caraibe și pe ferma ...
-
Tratamentul inuman la care a fost supusă copila de 4 ani din Târgu Jiu care a ajuns în comă la spital. După agresiune, mama fetei s-a dus să se prostitueze
Tratamentul inuman la care a fost supusa copila de 4 ani din Targu Jiu care a ajuns in coma la spital. Dupa agresiune, m ...
-
Iar ne-au tras-o frații "Poison". Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor și a con ...
-
Când inteligența artificială găsește o soluție acolo unde medicina nu are răspuns: doctorii au ridicat din umeri, un chatbot i-a schimbat viața în câteva ore
Dupa doi ani de investigații fara diagnostic, meningita, un AVC și zeci de consultații care nu au dus nicaieri, un consu ...
-
Cum stabilește AI prețuri diferite pentru același produs. Ce este fenomenul „surveillance pricing"
Fenomenul „surveillance pricing", tot mai intalnit in comerțul online internațional, incepe sa devina relevant și ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu