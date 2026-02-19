Povestea „Sărutului" lui Brâncuşi așezat pe mormântul unei misterioase rusoaice în cimitirul Montparnasse

Una dintre versiunile celebrului „Sărut" al lui Constantin Brâncuşi, instalată acum 115 ani pe mormântul unei misterioase sinucigașe de origine rusă din cimitirul Montparnasse, apoi devenită obiectul unor ciudate fantezii erotice, s-a aflat timp de aproape 20 de ani în centrul unei bătălii juridice fără precedent, inițiată de familia ucraineană a defunctei. O saga atât de improbabilă încât a inspirat chiar și un roman.

Îmbrățișarea a doi îndrăgostiţi este atât de profundă încât cei doi iubiți formează un singur monolit cu linii clare. Această operă emoționantă, „Le Baiser" (1907), a sculptorului franco-român Constantin Brâncuşi (1876-1957), există în aproximativ 40 de versiuni. Dacă acestea din urmă pot fi admirate în general în muzee, una dintre ele se află într-un loc neașteptat: în vârful stelei unui mormânt din cimitirul Montparnasse, în arondismentul XIV al Parisului. Ciudată de la un capăt la altul, povestea ei începe cu un eveniment tragic. Într-o zi ploioasă, la sfârșitul lunii noiembrie 1910, o studentă rusă la medicină în vârstă de 23 de ani, pe nume Tatiana (numită Tania) Rachevskaïa, este găsită spânzurată în camera ei de pe bulevardul Port-Royal. Cine era această tânără misterioasă, despre care se spune că era rudă cu scriitorul Tolstoi?

„Ea a fost în închisoare, apoi a plecat la Paris și s-a înscris la Facultatea de Medicină", povestește scriitorul Ilya Ehrenbourg în 1962, într-un roman autobiografic, „Les Années et les hommes". Odată ajunsă în Orașul Luminilor, tânăra imigrantă s-a îndrăgostit pasional de un medic de origine română, Solomon Marbais, care a devenit iubitul ei. Oare din cauza suferinței amorose și-a luat viața? Oricum ar fi, acest doctor îi va aduce un omagiu printr-un gest unic.

Bărbatul cunoaște un tânăr sculptor talentat: un anume Constantin Brâncuşi. De origine română ca și el, acest artist încă necunoscut publicului lucrează ca ucenic în atelierul lui Auguste Rodin. Familiei defunctei, care dorește să-i ridice un monument funerar ieșit din comun, iubitul îndoliat îi propune să achiziționeze o sculptură tocmai terminată de prietenul său: o versiune a Sărutului, înaltă de 90 de centimetri, pe care rudele tinerei o cumpără cu 200 de franci și o așează pe mormântul ei, după ce au gravat pe operă aceste simple cuvinte: „Dragă iubită".

La fel ca mulți artiști avangardiști ai epocii sale (precum Picasso și Modigliani), Brâncuşi se inspiră din formele pure ale artelor primitive (sculpturi africane, oceanice, precolombiene...) și din arta cicladică. Caracterizat printr-o schematizare și o simetrie extremă a fețelor și a corpurilor, acest „Sărut" are o dimensiune arhaică și totemică - un aspect ritualic care, asociat cu forma și culoarea sa gri, apropiate de cele ale unei simple stele de piatră, îi permit să se integreze în decorul cimitirului parizian.

Timp de aproape un secol, opera nu a fost remarcat în mod special. Dar în 2000, ea este menționată în „Kamikaze", al patrulea și ultimul volum din jurnalul intim al scriitorului Marc-Édouard Nabe. Într-un pasaj scandalos, acesta povestește aventurile sale sexuale cu o prietenă lângă sculptură. De atunci, stela, aureolată de această nouă reputație erotică, devine un loc de întâlnire apreciat de îndrăgostiți.

Un alt eveniment, de data aceasta financiar, îi va accentua faima. În 4 mai 2005, la New York, o sculptură din marmură a lui Brâncuşi, „L'Oiseau dans l'espace" (Pasărea în spațiu), se vinde la Christie's pentru suma astronomică de 27,5 milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpă sculptură vândută vreodată. Simțind o afacere bună, comerciantul de artă parizian Guillaume Duhamel, care cunoaștea „Sărutul" din cimitirul Montparnasse, angajează un genealog și reușește să găsească șase descendenți ai Taniei, proprietari fără să știe ai monumentului funerar și titulari ai concesiunii perpetue. Galeristul se duce atunci la ei acasă, în Ucraina, și le propune să vândă sculptura la licitație. Mormântul se va mulțumi cu o copie.

Atrași de milioanele în joc, descendenții își revendică drepturile la Primăria Parisului, la doar șase săptămâni după vânzarea picturii „L'Oiseau dans l'espace". Prin intermediul lui Duhamel și al casei de licitații Millon, ei solicită, de asemenea, Ministerului Culturii un certificat de părăsire a teritoriului, obligatoriu pentru a putea vinde opera unui cumpărător străin sau care dorește să o scoată din Franța. Dar ministrul, Renaud Donnedieu de Vabres, se opune ferm. Pentru a împiedica plecarea „Sărutului" în străinătate, el clasifică acest ultim tezaur național, apoi înscrie întregul mormânt ca monument istoric în 2010, drept „clădire prin natura sa" - adică mormântul și opera formează un întreg indivizibil.

Refuzând să accepte rezultatul, descendenții Taniei au contestat decizia. În 12 aprilie 2018, Tribunalul Administrativ din Paris le-a respins din nou cererea. Sperând încă să recupereze într-o zi sculptura, familia descurajată a instalat în jurul acesteia o carcasă ventilată din lemn, care să o facă imposibil de admirat, pentru a o proteja de expunerea în aer liber, de vandalism sau furt... Toate acestea sub ochiul atent a două camere aparținând Primăriei Parisului, îndreptate permanent asupra mormântului.

„Sărutul" nu este singura operă de artă care împodobește un mormânt. În același cimitir, se poate găsi și centaurul lui César, situat pe mormântul său, sau pisica colorată în mozaic a lui Niki de Saint Phalle, așezată pe cel al prietenului ei, Ricardo Menon. Dar până acum, niciuna nu făcuse obiectul unei bătălii juridice pentru a fi revendicată. Acest conflict suprarealist a inspirat romanul scriitoarei Sophie Brocas: „Sărutul" (2019), publicat la editura Julliard. Îmbinând ficțiunea și realitatea, autoarea creează personajul unui tânăr avocat parizian care încearcă să protejeze sculptura de lăcomia descendenților femeii decedate.

Însă adevărata poveste este departe de a se fi încheiat. La 17 decembrie 2020, o hotărâre a curții administrative de apel a dat dreptate familiei, statuând că „Sărutul", deoarece a fost creat înainte de monument, putea fi în sfârșit îndepărtat de pe piedestal și mutat. Imediat, reprezentanții familiei s-au dus la cimitir pentru a încerca să recupereze statuia. Dar, la sosirea la memorial, ofițerii municipali, deja staționați acolo, i-au împiedicat. Furioși, descendenții au cerut ca faptele să fie consemnate de un executor judecătoresc.

La începutul lunii iulie 2021, Consiliul de Stat (cea mai înaltă instanță administrativă din Franța), sesizat de Ministerul Culturii, a emis o hotărâre contrară celei a Curții de Apel. „Sculptura a fost achiziționată cu unicul scop de a fi fixată pe mormântul tinerei femei, constituind astfel un monument funerar indivizibil", a afirmat acesta. Prin urmare, legalitatea deciziei din 2010 a fost confirmată: acest monument trebuie considerat „bun imobil prin natură", ceea ce autorizează statul să îl înregistreze ca monument istoric, fără a fi nevoie de acordul proprietarilor sau chiar de despăgubiri pentru aceștia. Această decizie „recunoaște valoarea patrimonială a monumentelor funerare și permite protejarea lor", a transmis Primăria Parisului.

De la vânzarea record din 2005, operele lui Brâncuși au atins sume din ce în ce mai mari la licitații. În 2017, „Muza adormită" (1913) a fost achiziționată pentru peste 57 de milioane de dolari, iar „Tânăra fată sofisticată (portretul lui Nancy Cunard)" pentru 71 de milioane de dolari în 2018. Cu o istorie romantică, „Sărutul" din Cimitirul Montparnasse s-ar putea vinde, așadar, cu peste 50 de milioane de euro. Pe deplin conștienți de acest lucru, moștenitorii Taniei au decis, ca ultimă soluție, să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

În 16 noiembrie 2023 (în timp ce o importantă retrospectivă Brâncuși era pregătită la Centrul Pompidou), familia a primit o lovitură devastatoare: Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat cererile lor inadmisibile. Motivul invocat? Limitarea impusă drepturilor de proprietate ale reclamanților (prin interdicția de a separa sculptura de mormânt) era pur și simplu o „reglementare a utilizării proprietății" și nu o „privare de proprietate" care încălca drepturile omului. Prin urmare, „Sărutul" a rămas pe piedestalul său.