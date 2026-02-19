Prin cine a ajuns infuencerul Lucian Mîndruță să aibă acces în numai 24 de ore la cel mai important summit de la Washington al lui Donald Trump
Postat la: 19.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Anunțul lui Nicușor Dan cu privire la participarea sa la Consiliul Păcii a produs mare vâlvă printre jurnaliștii din țara noastră. Astfel, mai multe nume sonore ale gazetăriei autohtone au anunțat că vor merge la Washington pentru a fi alături de președintele României. Printre aceștia se numără și Lucian Mîndruță, un vocal susținător al șefului statului. Planurile sale au fost însă date peste cap de ninsoarea abundentă din București, care a paralizat traficul aerian de pe Aeroportul Otopeni. Prin intermediul rețelelor de socializare, Mîndruță a anunțat că toți jurnaliștii care vor să plece în SUA (intre care si Mihai Gâdea si Alessandra Stoicescu) sunt blocați pe aeroport și așteaptă ca pistele să fie deszăpezite cât mai repede.
„Trebuia sa ajung în Washington azi - știți povestea cu Nicușor la Consiliul lui Trump... Avionul meu era programat la 06:05. Am ajuns cu greu in aeroport. E ora 6 si nu se întâmplă nimic. Mă uit pe geam. Avionul e la burduf. Plin de zăpadă. Niciun utilaj in jurul lui. Niciun om. Nici in depărtare nu vad vreo mișcare. Si niciun anunț al Companiei Aeroporturi Otopeni. Probabil ca e secret de stat, or fi rămas oamenii cu nostalgii din job-urile anterioare... Late edit: două ore de întârziere anunțate. Deocamdată", a scris Lucian Mîndruță, pe Facebook.
Ce nu ne spune Lucian Mândruță este cine l-a chemat pe el și acreditat la o astfel de întrunire, unde vor fi prezenți mai mulți șefi de state si de guverne, un summit super-securizat, la care intrarea presei se face pe baza de invitatii. In ceea ce-i priveste pe Gâdea si Stoicescu, intrarea acestora a fost facilitata, din ce informatii am primit, de reteaua de televiziune CNN, asadar Mândruță pe ce filieră a fost prezent? In niciun caz nu e vorba sa obtii acreditare in numai 24 de ore, de la anutul lui Nicușor Dan ca va participa. Un apropiat al Cotrocenilor ne-a dt informatia ca intr-o atare situatie de urgentă numai consilierul prezidential pe probleme de Externe, Marius Lazurcă, putea sa rezolve atat de rapid situatia și cu sprijinul ambasadorului Andrei Muraru de la Washington. Dovadă că Mândruță e bine înfipt în relatiile de la Cotroceniul lui Nicușor Dan, acesta mai avand o relatie apropiata si cu Delia Dinu, consiliera prezidentială pe teme de protocol.
În ciuda faptului că inițial a ezitat să accepte invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul Păcii ce va avea loc săptămâna viitoare la Washington, Nicușor Dan a luat o decizie în acest sens. Președintele a făcut anunțul prin intermediul unui mesaj postat duminică pe rețelele de socializare. În postarea sa de duminică, Nicușor Dan a anunțat că va merge săptămâna viitoare la Washington pentru a participa la Consiliul Păcii. Șeful statului a explicat că România va avea calitatea de observator, arătându-și astfel sprijinul pentru eforturile internaționale de pace.
„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ", a transmis Nicușor Dan.
