Vrancea, vestul sălbatic al României: Cucu l-a împușcat mortal pe Iordache cu o armă artizanală cu glonț NATO
Postat la: 23.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În această seară în jurul orelor 19,00 liniștea localității montane vrâncene Câmpuri a fost zguduită de o crimă comisă cu sânge rece de către numitul Ionuț Cucu (foto sus). Acesta la împușcat mortal pe Dorin Iordache (foto jos) cunoscut și ca Dorin a lui Nicușor Chioru, chiar la domiciliul celui din urmă.
Crima a fost comisă cu o armă artizanală cu glonț de calibru NATO. Criminalul ar fi mers la Iordache pentru a-i achiziționa chiar arma cu pricina, numai că discuțiile au degenerat pe fondul consumului de alcool, iar cei doi și-au amintit că au polițe mai vechi de plătit. "Eroii" acestei tragedii sunt cunoscuți în zonă ca braconieri de top! La fața locului se află de peste două ore criminailștii, polițiști de la Arme și Muniții, procurori ai Parchetului Vrancea și mascații de la IPJ Vrancea.
Serviciul Arme Muniții și Substanțe Toxice este de décor
În 27 decembrie 2024 Fostul deputat PSD şi om de afaceri Victor Roman a împuşcat mortal un bărbat la o partidă de vânătoare, într-o pădure din zona localității Verdea, comuna Răcoasa, din judeţul Vrancea. Bărbatul ucis în partida de vânătoare din județul Vrancea de către fostul deputat PSD Victor Roman se numește Maricel Dobrițoiu 40 de ani. Acesta era din comuna Răcoasa și potrivit Poliției se afla în fondul forestier la adunat de lemne uscate. Bărbatul a lăsat în urma sa o familie îndurerară și trei copii minori.
Maricel Dobrițoiu lucrase o perioadă și în străinătate, în domeniul construcțiilor, dar în ultimii ani s-a retras acasă. Era apreciat de toți cei care l-au cunoscut. După aflarea veștii, au curs mesajele de condoleanțe pe rețelele de socializare. Criminalul Victor Roman a fost trimis în judecată nu pentru omor calificat, nicidecum, ci pentru omor din culpă. Exact cum ar fi fost lovit cu mașina pe carosabil.
Furt de muniție NATO, mușamalizat
Un furt de muniție militară, deloc banal, săvârșit în 2025 în județul Vrancea, este pe cale să provoace un scandal uriaș chiar în NATO, pentru că niște polițiști l-au mușamalizat.
În cursul anului trecut, o echipă de control de la Ministerul Apărării Naționale (MApN) a descoperit că dintr-un depozit militar de armament plasat pe teritoriul județului Vrancea au dispărut mai multe sute de cartușe cu glonț de tip NATO. La acea vreme, a fost anchetat gestionarul muniției, un anume Costel Gagea. Dar, ancheta a bătut pasul pe loc și, după câteva luni, acesta s-a prezentat la serviciu ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
Numai că, anchetatorii de la MApN l-au lăsat pe Costel Gagea să creadă că i-a păcălit, dar aceștia și-au continuat ancheta în „surdină", această metodă fiind una prin care anchetatorii militari au vrut să depisteze legăturile lui Costel Gagea cu eventualii beneficiari ai muniției sustrase.
Braconierii din Câmpuri, protejați de polițiștii de la IPJ Vrancea
Nu a trecut multă vreme și lucrătorii de la contrainformațiile militare aveau să depisteze un grup de cel puțin trei braconieri din comuna Câmpuri-Vrancea, în frunte cu Șerbu Gheorghe, alias „Bejan", M. Mutu și Costel Talpoș. Primul este deținătorul în mod ILEGAL al unei carabine marca „Wichester", iar ceilalți, deținători de arme confecționate artizanal, cei trei fiind foarte cunoscuți în zonă pentru astfel de acțiuni de braconaj.
Ulterior, s-au făcut mai multe sesizări către Serviciul Arme Explozibili și Substanțe Periculoase (SAESP) din cadrul IPJ Vrancea, iar acțiunea a fost coordonată de procurorul Andrei Dan Bîrsan de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu. Cu toate că probele înaintate de IPJ Vrancea au fost unele solide, ofițerii de caz, comisarii Mihai Tumurică și Remus Vasile, au prezentat procurorului Bîrsan o versiune lirică și idilică a cazului. Ca atare, procurorul Andrei-Dan Bîrsan a dispus neînceperea urmăririi penale față de cei trei braconieri, pe baza poveștilor celor doi polițiști.
Bomba în acest caz este că ucigașul Ionuț Cucu este cel mai bun prieten și camarad de braconaj al lui... Costel Talpoș. Iar procurorul Andrei Bîrsan este nevoit să ancheteze acum rezultatul neglijenței sale!
Marian Gârleanu
