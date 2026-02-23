Cine vrea în Antartica? Se caută muncitori care vor câștiga peste 35.000 de euro pe an. Condiția e să faci față frigului și izolării
Postat la: 23.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Salarii de la peste 35.000 de euro pe an, cu transport, cazare, mese și echipament incluse - aceasta este oferta cu care British Antarctic Survey încearcă să atragă până la 150 de angajați pentru stațiile sale din Antarctica.
Atât centrele de cercetare din Marea Britanie, cât și cele din SUA din Antarctica sunt în căutarea următorului grup de muncitori. Singura condiție e să faci față față frigului și izolării, arată BBC News.
BAS angajează până la 150 de noi angajați pentru Antarctica în fiecare an. Deși rolurile specializate în știință și inginerie formează coloana vertebrală, aproximativ 70% din locurile de muncă sunt roluri operaționale necesare pentru menținerea funcționării stațiilor.
Pe lângă electricieni și bucătari, forța de muncă include medici, doctori și instalatori.
Salariile încep de la 31.244 de lire sterline pe an, fiind incluse și transportul, cazarea, mesele și echipamentul necesar pentru a rezista la temperaturile extreme.
În total, aproximativ 5.000 de oameni lucrează în Antarctica în lunile de vară, în 80 de stații de cercetare operate de aproximativ 30 de țări.
Atât BAS, cât și echivalentul său american, Programul Antarctic al SUA, își publică posturile online. BAS organizează, de asemenea, o zi a porților deschise în luna martie.
Însă cei atrași de chemarea aventurii trebuie să se asigure că știu la ce se înscriu. Mâncarea proaspătă este rară, iar alcoolul este limitat. Iar cazarea la facilitățile BAS este în dormitoare comune. Personalul lucrează în ture de șapte zile. Procesul de selecție al BAS testează abilitățile de gestionare a conflictelor și de rezolvare a problemelor, urmat de o instruire temeinică înainte de desfășurare pentru candidații selectați.
Dan McKenzie a lucrat în numeroase locuri îndepărtate din întreaga lume. Acum, în vârstă de 38 de ani, cel mai îndepărtat și provocator rol al fostului inginer marin este de departe cel de șef de stație la Stația de Cercetare Halley VI din Antarctica.
Aceasta este una dintre cele cinci instalații de pe continentul înghețat administrate de British Antarctic Survey (BAS), institutul de cercetare polară din Marea Britanie.
În timp ce McKenzie vorbește despre slujba sa, este o superbă zi de vară antarctică, o temperatură blândă de -15°C. Priveliștea de afară este o vastă întindere de alb cât cuprinde ochii, netezită de un strat la fel de vast de albastru pur.
„Temperatura e destul de bună aici, într-adevăr", spune el. „Minus cinci grade e cât se poate de cald. Poate coborî până la -40 grade, dar media e de aproximativ -20."
McKenzie este responsabilă pentru o echipă de 40 de persoane cu sediul la Halley VI pentru sezonul de vară al Antarcticii, din noiembrie până la mijlocul lunii februarie.
Stațiile BAS monitorizează diferite aspecte ale vieții sălbatice și ale mediului. Halley VI se concentrează pe date spațiale și atmosferice, precum și pe studierea platformei glaciare Brunt, pe care se află aproape de coastă, și a găurii din stratul de ozon al Pământului.
Nu numai că echipa se confruntă cu frig extrem, dar vara în Antarctica vine și cu lumină naturală non-stop, care se termină cu un apus de soare care durează săptămâni întregi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum a fost evitată o tragedie la Otopeni. Explicațiile unui pilot după cazul HiSky: „La fotbal și la aviație se pricepe toată lumea"
Duminica seara, un incident aviatic de amploare a ținut Romania cu sufletul la gura. O aeronava cu 186 de persoane la bo ...
-
Începe dictatura banilor digitali - UE introduce restricții la plățile în numerar: Cum vor funcționa cumpărăturile în 2027
Uniunea Europeana pregatește o schimbare importanta privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune ...
-
Medicamentul invizibil al sănătății: obiceiul care reduce stresul și ne îmbunătățește sănătatea generală
De-a lungul timpului, de la obiceiurile antice pana la studiile moderne din spitale, muzica și-a demonstrat constant efe ...
-
Aștepți zilele calde? Iată 4 cocktail-uri care te apropie de primăvară
Odata cu primele zile calde din an, tot mai mulți oameni cauta bauturi ușoare, aromate și racoritoare, cocktailuri care ...
-
Un cocktail de pesticide cu risc cancerigen a fost găsit la 85% dintre merele testate din Europa
O investigație ampla, coordonata de PAN Europe, arata ca majoritatea merelor cultivate prin metode convenționale și test ...
-
Stare de urgență la New York: Orașul primarului care l-a facut fascist pe Trump e paralizat de o furtună de zăpadă fără precedent în ultimii 10 ani. La fel și la Boston!
În asteptarea unei violente furtuni de zapada, fara precedent in ultimul deceniu, metropola New York este paraliza ...
-
Un final de coșmar pentru lună februarie: Ninsorile revin în forță, dar vom avea parte și de ploi abundente și inundații
Meteorologii anunta ca precipitatiile se vor extinde dinspre nord-vest si vor cuprinde, pana miercuri seara, cea mai mar ...
-
Garcea, lovește din nou
Nici nu s-au stins bine reverberațiile actului de „bravura" al polițistului care a reținut permisul in vederea sus ...
-
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal la Mar-a-Lago de Secret Service. Ce ar fi avut asupra lui când a intrat în reședința lui Donald Trump
Noapte de foc la reședința lui Donald Trump. Un barbat inarmat a fost impușcat mortal la Mar-a-Lago. Ric Bradshaw, șerif ...
-
Trump nu-și ascultă consilierii care-l sfătuiesc să se ocupe de problemele economice și forțează, în schimb, un război cu Iranul
Președintele Donald Trump a impins Statele Unite pana aproape de un razboi cu Iranul, chiar și in timp ce consilierii sa ...
-
Văduva lui Cotabiță administra saloane de masaj erotic unde se practica prostituția pe bandă rulantă. Matroana are 80 de ani
Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale al Sectorului 5 au operat duminica percheziții in noua locații, cu ...
-
Trei angajați din Silicon Valley, suspectați că au transmis secretele Google către Iran
Un juriu federal a inculpat trei ingineri din Silicon Valley sub acuzatia de furt de secrete comerciale de la Google si ...
-
Gigantul JPMorgan recunoaște că l-a lăsat fără conturi pe Donald Trump, imediat după asaltul de la Capitoliu
JPMorgan Chase i-a informat pe presedintele Donald Trump si pe conducatorii companiei sale din domeniul ospitalitatii, i ...
-
Interviul lui Tucker Carlson: Scandal uriaș din cauza declarațiilor ambasadorului SUA în Israel. Țările arabe cer socoteală SUA
Natiunile arabe si musulmane au condamnat cu vehementa declaratiile ambasadorului SUA in Israel, Mike Huckabee, care a a ...
-
Fost șef de la Blackrock declara ca vaccinurile ARNm anti-Covid au fost create ca sa rezolve problema pensiilor nesutenabile ale generatiei boomers VIDEO
Fostul manager de portofoliu al BlackRock, Ed Dowd, a lansat o bomba care e pe cale de a se transforma intr-un super-sca ...
-
Anomalia gravitațională uriașă ce se află sub Antarctica devine tot mai puternică pe zi ce trece
Deși Pamantul este aproximativ sferic, campul sau gravitațional nu respecta aceeași geometrie. În reprezentarile v ...
-
Recuperarea medicală modernă: de ce abordarea personalizată face diferența
Recuperarea medicala a evoluat semnificativ in ultimii ani, depașind modelul clasic bazat exclusiv pe exerciții standard ...
-
Deus Ex Machina: CEO de la Anthropic nu știe sigur daca Agenții AI nu au devenit conștienți. "Ceva satanic de întâmplă în interiorul algoritmului și nimeni nu știe ce!"
Autor: Paul Dragu Exista un model diabolic care se contureaza in tehnologia inteligenței artificiale. Chatbot-urile le s ...
-
Interviul-bombă al lui Tucker Carlson cu ambasadorul SUA in Israel provoacă un scandal monstru: "Evrei au dreptul biblic la tot pământul din Orientul Mijlociu!"
Interviul lui Tucker Carlson cu ambasadorul in Israel, Mike Huckabee, a fost difuzat. În aceasta conversație se re ...
-
Putin a promulgat legea care permite Serviciului de Securitate al Rusiei să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi
Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata o lege care obliga operatorii de telefonie mobila sa-si intrerupa se ...
-
Popor fantastic, dar n-a avut noroc săracul de el
Nu trece zi sa n-auzim din gura oficialilor ce afacere grozava am facut ca vom procesa pamanturile rare ale americanilor ...
-
Incredibil de proști ce suntem: panarama lui Nicușor Dan la un Trump aflat in cadere libera va costa statul român peste 30 de miliarde de dolari
Aflam din presa de specializata pe politica internaționala din SUA ca pentru succesul vizitei la Washington a lui Nicușo ...
-
Misterul din Triunghiul Bermudelor: Fenomenul neobișnuit, dezvăluit de un om de știință din Australia
Triunghiul Bermudelor este o regiune din Oceanul Atlantic, cuprinsa intre Florida, Bermuda și Puerto Rico. De-a lungul a ...
-
Lista drumurilor închise oficial sau blocate în urma Codului galben de ninsori și viscol - copaci căzuți, acoperișuri smulse și sate izolate
Este Cod galben de ninsori și viscol in mai multe județe din țara. Pompierii din Capitala au intervenit in cursul nopții ...
-
Vizită strategică la Beijing. Donald Trump, întâlnire decisivă cu Xi Jinping: Miza uriașă a relației SUA-China
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va calatori in China la finalul lunii martie unde este așteptat sa se intalne ...
-
Ideologul Kremlinului avertizează asupra riscului unei înfrângeri a Rusiei și pledează pentru răpirea lui Zelenski
Reprezentanții curentului dur din Rusia intensifica presiunile asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a escalada ...
-
Zampolli, fostul impresar al Melaniei Trump când era manechină "de lux", îl numește "drag prieten" pe Nicușor Dan - i-a organizat întrevederea cu Rubio. Legăturile cu Epstein
Se dezleaga misterul intalnirilor liderilor politici romani cu oameni din administrația Trump. Paolo Zampolli a publicat ...
-
11 asasini sub comanda Kremlinului trimiși în Ucraina au fost prinși cu ajutorul Republicii Moldova. Un jurnalist printre cei vizați
11 persoane, care urmau sa asasineze persoane publice din Ucraina la indicația serviciilor speciale ruse, au fost incatu ...
-
Cum să păstrezi mereu noțiunea timpului în sesiunile de distracție la cazino online
Sloturile video și jocurile de masa de cazinou reprezinta opțiuni de divertisment disponibile in prezent și in spațiul v ...
-
Influencerul american Adonis Live a lovit un tânăr, în direct, pe TikTok în Piața Romană. Bărbatul a fost reținut de polițiști
Influencerul american Adonis Live, care este urmarit de aproape un milion de persoane pe TikTok, a fost reținut de poliț ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu