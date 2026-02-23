Cine vrea în Antartica? Se caută muncitori care vor câștiga peste 35.000 de euro pe an. Condiția e să faci față frigului și izolării

Salarii de la peste 35.000 de euro pe an, cu transport, cazare, mese și echipament incluse - aceasta este oferta cu care British Antarctic Survey încearcă să atragă până la 150 de angajați pentru stațiile sale din Antarctica.

Atât centrele de cercetare din Marea Britanie, cât și cele din SUA din Antarctica sunt în căutarea următorului grup de muncitori. Singura condiție e să faci față față frigului și izolării, arată BBC News.

BAS angajează până la 150 de noi angajați pentru Antarctica în fiecare an. Deși rolurile specializate în știință și inginerie formează coloana vertebrală, aproximativ 70% din locurile de muncă sunt roluri operaționale necesare pentru menținerea funcționării stațiilor.

Pe lângă electricieni și bucătari, forța de muncă include medici, doctori și instalatori.

Salariile încep de la 31.244 de lire sterline pe an, fiind incluse și transportul, cazarea, mesele și echipamentul necesar pentru a rezista la temperaturile extreme.

În total, aproximativ 5.000 de oameni lucrează în Antarctica în lunile de vară, în 80 de stații de cercetare operate de aproximativ 30 de țări.

Atât BAS, cât și echivalentul său american, Programul Antarctic al SUA, își publică posturile online. BAS organizează, de asemenea, o zi a porților deschise în luna martie.

Însă cei atrași de chemarea aventurii trebuie să se asigure că știu la ce se înscriu. Mâncarea proaspătă este rară, iar alcoolul este limitat. Iar cazarea la facilitățile BAS este în dormitoare comune. Personalul lucrează în ture de șapte zile. Procesul de selecție al BAS testează abilitățile de gestionare a conflictelor și de rezolvare a problemelor, urmat de o instruire temeinică înainte de desfășurare pentru candidații selectați.

Dan McKenzie a lucrat în numeroase locuri îndepărtate din întreaga lume. Acum, în vârstă de 38 de ani, cel mai îndepărtat și provocator rol al fostului inginer marin este de departe cel de șef de stație la Stația de Cercetare Halley VI din Antarctica.

Aceasta este una dintre cele cinci instalații de pe continentul înghețat administrate de British Antarctic Survey (BAS), institutul de cercetare polară din Marea Britanie.

În timp ce McKenzie vorbește despre slujba sa, este o superbă zi de vară antarctică, o temperatură blândă de -15°C. Priveliștea de afară este o vastă întindere de alb cât cuprinde ochii, netezită de un strat la fel de vast de albastru pur.

„Temperatura e destul de bună aici, într-adevăr", spune el. „Minus cinci grade e cât se poate de cald. Poate coborî până la -40 grade, dar media e de aproximativ -20."

McKenzie este responsabilă pentru o echipă de 40 de persoane cu sediul la Halley VI pentru sezonul de vară al Antarcticii, din noiembrie până la mijlocul lunii februarie.

Stațiile BAS monitorizează diferite aspecte ale vieții sălbatice și ale mediului. Halley VI se concentrează pe date spațiale și atmosferice, precum și pe studierea platformei glaciare Brunt, pe care se află aproape de coastă, și a găurii din stratul de ozon al Pământului.

Nu numai că echipa se confruntă cu frig extrem, dar vara în Antarctica vine și cu lumină naturală non-stop, care se termină cu un apus de soare care durează săptămâni întregi.