Șeful mercenarior cu sânge rece: Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată de la Curtea de Apel București în așteptarea deciziei

Luni, 23 februarie, atmosfera de la Curtea de Apel București a fost marcată de un incident neașteptat. Horațiu Potra, mercenar și inculpat într-un dosar de amploare privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, a leșinat în timp ce aștepta decizia magistraților privind începerea procesului penal. Ambulanța a fost imediat chemată pentru a-i acorda îngrijiri medicale.

În astfel de cazuri în care un inculpat în cauză leșină, iar prezența lui este indispensabilă în sala de judecată, de obicei se dispune amânarea. În caz contrar, ar fi lezat dreptul său la apărare. Dacă leșinul a fost de scurtă durată, iar persoana și-a revenit și starea de sănătate îi permite, judecătorul poate decide reluarea ședinței după o pauză.

Potra se afla în sală alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, fiul și nepotul său, Dorian și Alexandru Potra, precum și alți inculpați implicați în același dosar. Cei trei membri ai familiei Potra au fost aduși în țară din Dubai în noiembrie 2025, iar în 21 noiembrie au fost arestați preventiv pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

De două ore și jumătate, Horațiu Potra și ceilalți inculpați așteptau decizia instanței. La termenul precedent, judecătorul de cameră preliminară încuviințase mai multe solicitări ale lui Potra, inclusiv depunerea unui memory stick și audierea unui martor-asistent implicat în percheziția de la adresa sa din Mediaș. În același timp, alte cereri ale inculpaților au fost respinse.

Decizia Curții de Apel București de a menține arestarea preventivă a lui Potra, confirmată și de Înalta Curte de Casație și Justiție, a adâncit tensiunea în sala de judecată. Fiul și nepotul său au fost plasați în arest la domiciliu, conform hotărârilor anterioare.

Potrivit rechizitoriului, în contextul anulării alegerilor prezidențiale din România prin hotărârea CCR din 6 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit pe 7 decembrie, la un complex de echitație din Ciolpani, cu Horațiu Potra, mercenar cu experiență în zone de conflict internațional. Ancheta relevă că întâlnirea a vizat pregătirea unor „acțiuni violente cu caracter subversiv", în scopul deturnării manifestațiilor pașnice și schimbării ordinii constituționale.

Procurorii susțin că „strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat". De asemenea, Georgescu ar fi întreținut și întărit „rezoluția infracțională" a lui Potra prin contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și transmiterea unor îndemnuri alarmiste către susținătorii săi.

Horațiu Potra a coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, planificând să se deplaseze cu șapte mașini spre București pentru a declanșa proteste ce urmau să fie transformate în „acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă" a lui Georgescu. În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, filtrele poliției au descoperit în vehiculele controlate numeroase arme albe și de foc, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și materiale pirotehnice cu potențial exploziv major, punând în pericol siguranța națională.

În urma perchezițiilor din februarie 2025, efectuate în cinci județe, anchetatorii au descoperit sume importante de bani în seifurile ascunse ale lui Potra, precum și arme deținute ilegal. Mercenarul a recunoscut că își „asumă nerespectarea regimului armenilor și muniției", refuzând să comenteze alte detalii despre armele găsite.