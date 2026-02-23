Xi Jinping se declară pregătit să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un „nou capitol" în relaţiile China-Coreea de Nord

Preşedintele chinez Xi Jinping s-a declarat luni dispus să colaboreze cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a deschide un „nou capitol" în relaţiile bilaterale, într-un mesaj de felicitare adresat liderului de la Phenian după realegerea sa la conducerea partidului unic de guvernământ.

„Sunt gata să colaborez cu secretarul general (nord-coreean) pentru a pune în aplicare în mod eficient consensul important la care am ajuns, pentru a scrie un nou capitol al prieteniei sino-nord-coreene, pentru a servi construcţia socialismului în ambele ţări", a declarat Xi în mesajul său, potrivit televiziunii de stat.

Sprijinul diplomatic, politic şi economic al vecinului chinez este crucial pentru Coreea de Nord. Cele două ţări au, de asemenea, relaţii antagoniste cu Statele Unite. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales, fără surprize, în funcţia de secretar general al Partidului Muncitorilor, în cadrul unui congres care îi va permite să-şi consolideze şi mai mult puterea asupra ţării. Kim Jong Un a indicat anterior că congresul va dezvălui următoarea fază a programului nuclear al ţării.

Congresul, care se ţine o dată la cinci ani, este cea mai importantă reuniune a partidului, un eveniment politic major menit să consolideze autoritatea regimului şi care poate servi drept tribună pentru a anunţa schimbări de politică sau remanieri în rândul liderilor. În discursul său de deschidere de joi, Kim Jong Un a promis, de asemenea, să îmbunătăţească nivelul de trai al compatrioţilor săi, făcând aluzie la dificultăţile economice şi la penuria alimentară care afectează ţara sa, supusă sancţiunilor internaţionale.