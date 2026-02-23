Metoda Duvac - Membru al Colegiului Psihologilor: "Ești sigură că știi să faci sex ca lumea? Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta"
Postat la: 23.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie. Înregistrări audio realizate în cabinetul acestuia, publicate de PressOne, conțin dialoguri cu un limbaj explicit și propuneri cu tentă sexuală adresate pacientelor încă de la prima întâlnire.
Potrivit materialului jurnalistic, Ion Duvac, doctor în psihologie, ar fi transformat ședințele de terapie în discuții despre viața sexuală a clientelor, folosind remarci ofensatoare și sugestii nepotrivite pentru contextul profesional.
Într-una dintre înregistrări, o femeie care venise pentru consiliere privind stilul de atașament este abordată cu comentarii despre aspectul fizic și viața intimă, iar discuția este direcționată rapid către sexualitate. Psihologul îi pune un diagnostic psihiatric după doar câteva minute și afirmă că problemele emoționale ar avea legătură directă cu viața sexuală.
„Ai structură de borderaș, cum zic eu, de border". Și tu îți reprimi sexualitatea. Modul tău natural e de nebunică. Tu dacă ai chef într-o zi, te-ai f**ut cu trei până la prânz. Dacă ți-ai da voie. Dar tu îți reprimi.", i-ar fi spus Ion Duvac femeii.
I.D.: „Tu ești o femeie cu un apetit sexual foarte ridicat. Nu o să te mulțumească niciodată unul."
G.: „De unde știți asta, că sunt cu un apetit sexual foarte ridicat? Ce mă deoache? Vreau să știu, spuneți-mi ce?"
I.D.:„Vorbești cu un cunoscător."
G.: „Știu, dar (n.red. vreau să știu) pentru mine, așa."
I.D.: „Ce, nu am dreptate?"
G.: „Cred că da, dar spuneți-mi cum v-ați dat seama, dați-mi trei indicii, două."
I.D.: „Ești o fu*ăcioasă în draci, asumă-ți!"
Profesorul îi explică Georgianei ce este „metoda Duvac", care ar urma să o scape de depresie.
„Cele mai multe depresive au un f*tai bun. Și atunci, să stau în depresie o săptămână sau să stau două ore? Sună un prieten. Cel mai bun antidepresiv e o partidă de sex ca lumea.
Anxioasele sunt cele mai bune amante, dacă dau peste pricepuți. Preludiul, la anxioase, este mai lung. După o oră și ceva lasă și ele garda jos. Intră în rezonanță, intră în sincronicități, se mișcă organismul natural. Sunt niște minunății la pat, dacă știu să f**ă.
Adică cu 5-6 orgasme ești undeva la limita inferioară a nivelului mediu. De ce? Pentru că așa ți-ai dat tu voie. Așa te-ai setat. Ia-ți 20 (de orgasme). Ce ar trebui să faci dacă te-ai f**e acum cu unul, ca să ai 20 de orgasme? Știi?
„Nu-s convins că tu știi sex de calitate.
Te miri de ce ai parte de (bărbați) low level? Că ești nef***tă, măi, doamnă. (...) Păi tu mori, mă, dacă stai într-o singură p**ă. Ție nu ți-e clar? Mori, metaforic.", îi mai spune Ion Duvac.
Duvac îi recomandă să-și ia un profesor de sex. Susține că femeia are o stimă de sine scăzută, iar acest blocaj o împiedică să facă „sex de calitate", iar bărbații ar simți asta și s-ar îndepărta de ea.
„Când a fost ultimul fu**i cu strigături, adevărat? Cât a durat? (...) Înseamnă că nu știi să te f*ți ca lumea, ai o problemă dacă tu te mulțumești cu o oră.
Ia-ți un prof de sex cu care să discuți, așa, bătrânește, cum discuți cu mine. Ia-o mai la stânga, mai la dreapta.
De ce m-aș întoarce să te f*t a doua oară? Ce-ai face tu ca să te țin minte toată viața, dacă te-aș f**e?
Uită-te în oglindă seara, când faci duș, și zi-mi cinci motive pentru care un bărbat te-ar urca pe pereți. Ce bunăciune zace acolo... Și ce notă dai păsăricii tale de la 1 la 10?
Până data viitoare trebuie să descoperi două motive pentru care m-aș întoarce să te f*t și a doua oară. Care-i atuul tău în sexualitate?
Pentru că pretențiile sunt mult mai mari la tine decât de la una de 20. Că dacă la 20 ai o scuză, la 30, ia învață tu să-mi dai dependență de păsărica ta. Cu vaginul, cu sexul oral, cu anusul, sau cu ce știi tu.
Să faci o poză (vaginului) să discutăm data viitoare.
N-am mai văzut eu păsărici? Mă lași. Ai venit tu cu prima păsărică la mine în cabinet. Eu vorbesc serios.
Există o corelație între nota pe care o dai la păsărica ta, aspectul fizic total, și alegerile pe care le faci. De-aia spun, ia dă-ți tu voie să vedem noi ce-i cu păsărica ta. Pentru că trebuie să fie de nota 10, să o confirme unul, nu tu. Când îți spune unul, băi, ai o păsărică de nota 10, nu mai fi tută, nu te mai gândi că e urâtă". îi mai spune psihologul femeii.
Ion Duvac și-a început cariera în sistemul militar, înainte de a deveni psiholog. A absolvit, între 1983 și 1986, Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu" din Sibiu, arma Grăniceri, iar apoi a activat ca ofițer în mai multe unități ale Ministerului Apărării Naționale, în perioada 1986 - 1994.
În anul 1994 devine ofițer psiholog în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN). În paralel cu activitatea militară urmează cursurile Facultății de Socio-Psihopedagogie din cadrul Universității din București, specializarea Psihologie (1989-1994). În ultimul an de Psihologie începe și cursurile Facultății de Istorie, tot la Universitatea din București, la fără frecvență (1993-1998).
Din 1996 și până în 2009, Duvac este ofițer psiholog în cadrul Serviciului de Informații Externe (SIE), unde ocupă, pe rând, funcții de psiholog de resurse umane, psiholog clinician, șef de serviciu, consilier și, ulterior, șef de direcție, perioadă care se suprapune cu intervalul în care a absolvit un master de Sociologie (2000-2002), în specializarea „Studii de securitate și apărare națională" și a finalizat un doctorat în psihologie (1995 - 2004).
De asemenea, potrivit CV-ului personal, în aceeași perioadă este și profesor asociat la mai multe universități din România. Din 2002, Ion Duvac este cadru didactic asociat la Universitatea din București și titular de curs în cadrul Masterului de Studii de Securitate (2002-2012) al aceleiași universități.
Între 2009 și 2015 predă și la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și la Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu, ca profesor asociat în cadrul programelor de master.
În 2013 finalizează și studiile postdoctorale în psihiatrie medico-legală la Institutul de Medicină Legală din Iași (2010-2013), un program de formare în domeniul managementului cercetării avansate și expertizei psihiatrice medico-legale, dedicat celor cu diplomă de doctorat în medicină, specializările psihiatrie şi medicină legală sau doctorilor în psihologie.
Din 2009 și-a deschis propriul Cabinet Individual de Psihologie, unde activează în domeniul psihologiei clinice, al psihologiei muncii și organizaționale, precum și al expertizei psihologice judiciare și extrajudiciare. Din 2011 este și CEO al Intell Psy Research și al Psychological Profiler Academy, entități prin care oferă servicii de training, cercetare și consultanță în domenii precum analiza comportamentală, leadership politic și business intelligence.
În paralel, Ion Duvac promovează cursuri de Psychological Profiler, Imunopsihologie, psihosomatică și „Psihosomatizările traumelor sexuale".
