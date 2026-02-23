Un cocktail de pesticide cu risc cancerigen a fost găsit la 85% dintre merele testate din Europa

O investigație amplă, coordonată de PAN Europe, arată că majoritatea merelor cultivate prin metode convenționale și testate în 13 națiuni europene conțin concomitent multiple reziduuri chimice și pesticide, potrivit Euronews.

Un studiu detaliat, lansat de Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) în colaborare cu organizații din 13 state, a demonstrat că 85% dintre merele de cultură convențională examinate la nivel european conțin simultan mai multe urme de pesticide.

În Spania, 80% din cele 59 de eșantioane prelevate din supermarketuri și piețe în septembrie 2025 au confirmat această tendință. În medie, fiecare fruct analizat conținea trei tipuri distincte de pesticide, însă unele exemplare au prezentat până la șapte substanțe diferite.

Din cele opt state investigate, printre care Germania și Polonia, toate mostrele testate au conținut reziduuri multiple. Danemarca a raportat cel mai redus grad de contaminare, cu 20% dintre mostre afectate.

Documentul de cercetare evidențiază identificarea pesticidelor cu potențial neurotoxic în 36% dintre eșantioane și a substanțelor per- și polifluoroalchilice (PFAS) în 64% dintre merele examinate.

Printre substanțele cel mai frecvent întâlnite se numără:

Fludioxonil, recunoscut de Uniunea Europeană în 2024 ca perturbator endocrin;

Captan, clasificat ca posibil cancerigen;

Acetamiprid, un insecticid etichetat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) drept neurotoxic și capabil să traverseze bariera placentară.

Potrivit studiului, 71% dintre fructele cu reziduuri conțineau compuși încadrați de UE în categoria „foarte toxice".

Deși reglementările europene prevăd de peste două decenii evaluarea efectelor cumulate ale pesticidelor - cunoscută drept „efectul de cocktail" - EFSA nu a stabilit încă o metodologie formală pentru o astfel de analiză. În prezent, substanțele sunt evaluate individual, fără a se lua în calcul impactul cumulativ, care ar putea fi mai sever decât efectele fiecărei substanțe analizate separat.

Raportul atrage atenția și asupra riscurilor pentru populațiile vulnerabile. Dacă merele analizate ar fi fost destinate alimentelor pentru sugari, 93% dintre ele nu ar fi respectat standardele stricte impuse de UE pentru copiii sub trei ani.

Organizațiile implicate în studiu încurajează alegerea merelor ecologice, cultivate fără substanțe sintetice și provenite din surse locale. În Germania, aproximativ 15% din producția de mere este deja organică.

Totodată, autorii cercetării avertizează că o inițiativă legislativă aflată în dezbatere la nivelul Comisiei Europene ar putea slăbi standardele actuale de protecție a sănătății publice și a mediului. Reprezentanții PAN Europe solicită înăsprirea reglementărilor privind utilizarea pesticidelor în agricultură, nu relaxarea acestora.