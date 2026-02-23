Cum a fost evitată o tragedie la Otopeni. Explicațiile unui pilot după cazul HiSky: „La fotbal și la aviație se pricepe toată lumea"

Duminică seară, un incident aviatic de amploare a ținut România cu sufletul la gură. O aeronavă cu 186 de persoane la bord, pe ruta București - Hurghada, a fost nevoită să revină pe Aeroportul Internațional Henri Coandă după ce un senzor semnala o defecțiune la sistemul de presurizare, imediat după decolare. Aeronava a zburat în cerc aproximativ o oră deasupra sud-estului Bucureștiului pentru a putea ateriza în siguranță, iar Ministerul Sănătății a activat rapid o celulă de criză.

În contextul acuzațiilor potrivit cărora ministrul Alexandru Rogobete și șeful DSU, Raed Arafat, ar fi „panicat" publicul, pilotul Cezar Osiceanu a intervenit la Observator, explicând că toate măsurile luate au fost corecte și strict în conformitate cu procedurile internaționale de siguranță aeriană.

„Pentru a se elimina toate suspiciunile legate de acțiunile publice ale dnilor Rogobete și Arafat precizez următoarele: Declararea stării de urgență majoră MAY DAY obligă controlorul de trafic aerian să urmeze procedura internațională standard obligatorie de alertare la sol a tuturor organelor implicate: ministerul sănătății, ISU, poliția de frontieră etc", a explicat pilotul.

Osiceanu a continuat: „Acțiunile celor doi menționați de comunicare în mass media sunt legale și au avut ca scop în condițiile de trafic de ieri din București prevenirea populației în cazul eventualității producerii unei catastrofe situație ce ar fi necesitat transportul și spitalizarea de urgență a celor 190 de pasageri și membri ai echipajului".

Chiar dacă avionul a fost stabilizat la o altitudine de sub 3.000 de metri, unde respirația se poate realiza fără oxigen suplimentar și starea de MAY DAY a fost redusă la PAN PAN, Osiceanu subliniază că măsurile de alertă au rămas în vigoare: „Condițiile meteo și starea pistei la Otopeni fiind factori de susținere a acestor măsuri".

Într-o notă ironică, pilotul a adăugat: „La fotbal și la aviație se pricepe toată lumea după cum putem observa".

Avionul, care decolase cu plinul complet de combustibil, a survolat aproximativ o oră județul Călărași pentru a reduce greutatea necesară aterizării și a respecta procedurile speciale. „Manevrele piloților la bord au o parte din memorie și alta din checklist și se bazează pe punerea imediată a măștilor de oxigen, punerea semnalului ‘legați centurile', inițierea imediată a coborârii de urgență la un nivel de zbor sub 3000 de metri înălțime", a explicat Cezar Osiceanu.

Pasagerii au rămas în scaunele lor cu centurile fixate, în timp ce echipajul de cabină a oferit asistență și prim ajutor celor care au avut nevoie. Pilotul a mai detaliat că „în cazul specific, avionul executa o cursă charter plină cu pasageri spre Hurghada și avea făcut plinul cu combustibil. Această situație implică ca pentru reușita unei aterizări în siguranță la Otopeni să se aplice mai multe proceduri speciale, printre care și consumarea unei cantități de combustibil strict prevăzute pentru ca avionul să poată reduce greutatea la aterizare".

Compania HiSky a confirmat că „în deplină conformitate cu procedurile standard de siguranță, comandantul aeronavei a decis revenirea pe aeroportul de decolare, Aeroportul Internațional Henri Coandă București, unde aeronava a aterizat în condiții de siguranță". În plus, comunicatul companiei subliniază că astfel de alerte tehnice fac parte din operarea normală a aeronavelor comerciale, iar siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea absolută.

Pasagerilor le-a fost oferită asistență la sol, inclusiv hrană și apă, în conformitate cu standardele companiei pentru astfel de situații operaționale. Zborul a fost reluat luni dimineață, 23 februarie, în jurul orei 08:30, după aproximativ 10 ore de întârziere.