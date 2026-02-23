Echipa Israelului, exclusă din finala olimpică de bob în patru pentru minciună şi falsificare de documente

Calificată pentru finala olimpică de bob în patru de duminică, echipa Israelului a strălucit în cele din urmă prin absenţa sa, iar Germania a câştigat medalia de aur. Cvartetul Adam Edelman, Menachem Chen, Omer Katz şi Uri Zisman a fost eliminat de Comitetul Olimpic Israelian după ce s-a descoperit o falsificare de documente.

Totul pornise însă dintr-o intenţie bună. Neavând nicio şansă să câştige medalia, echipa dorea să-i permită rezervei Ward Fawarseh să participe la finală, sub pretextul că unul dintre titulari era bolnav. Uri Zisman a falsificat atunci un certificat medical pentru a-i ceda locul compatriotului său.

Dar minciuna nu a trecut neobservată. Comitetul Olimpic Israelian (COI) a descoperit înşelăciunea şi i-a exclus imediat pe reprezentanţii săi, condamnând „o încălcare a normelor aşteptate de la sportivii olimpici şi a valorilor fundamentale ale mişcării olimpice". Comunicatul precizează: „Condamnăm ferm astfel de acţiuni sub toate formele lor. "

Vinovaţii nu au încercat să se apere, ci au încercat să explice motivele gestului lor: „Având în vedere că clasamentul nostru era practic stabilit, era mai important pentru noi ca rezerva noastră să aibă ocazia de a participa la Jocurile Olimpice. Echipa a încercat să efectueze înlocuirea, dar circumstanţele în care am făcut-o nu au îndeplinit criteriile care permit unei echipe să îşi modifice componenţa. Ne-am retras."