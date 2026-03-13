Urmează un spectacol de excepție pe cerul zilei: O cometă rară va trece foarte aproape de Soare

O cometă nou descoperită, aflată în trecere pe lângă Soare, ar putea deveni vizibilă la începutul lunii aprilie, dacă va supravieţui trecerii prin proximitatea solară.

Cometa C/2026 A1 (MAPS) a fost descoperită fotografic pe 13 ianuarie la observatorul AMACS1 din San Pedro de Atacama, Chile, de către patru astronomi francezi. Grupul derulează un program dedicat căutării asteroizilor din apropierea Pământului, numit MAPS, un acronim bazat pe numele lor de familie - Alain Maury, Georges Attard, Daniel Parrott şi Florian Signoret.

În momentul descoperirii sale, cometa C/2026 A1 se afla la 308 milioane de kilometri de Soare, în constelaţia Porumbelul (Columba). Era un obiect de magnitudinea 18, ceea ce înseamnă că era extrem de slab vizibil şi mult dincolo de raza de acţiune a majorităţii telescoapelor de amatori.

De atunci, cometa a crescut în strălucire de aproximativ 600 de ori, ajungând la magnitudinea de 11, suficient de strălucitoare pentru a fi uşor detectată de telescoapele de amatori cu aperturi de 8 până la 10 inci. Probabil că luminozitatea va creşte în următoarele zile şi săptămâni, pe măsură ce cometa înaintează spre periheliu (punctul del mai apropiat al orbitei sale faţă de Soare), pe care urmează să-l atingă la 4 aprilie.

Această cometă a fost identificată ca aparţinând categoriei cometelor solare Kreutz. Unele dintre cele mai strălucitoare comete din istorie au fost membre ale grupului Kreutz. Exemplele includ Marile Comete din 1843 şi 1882 şi Cometa Ikeya-Seki din 1965. Cea mai recentă cometă Kreutz care a avut o reprezentaţie remarcabilă a fost cometa Lovejoy în decembrie 2011.

Cometa C/2026 A1 va ajunge la periheliu pe 4 aprilie în jurul orei 14:00 GMT. În acel moment, cometa va trece la doar 159.300 km de fotosfera solară. Deoarece va trece prin corona superfierbinte a Soarelui, unde temperaturile pot ajunge la aproximativ 1,1 milioane de grade Celsius, există posibilitatea ca această cometă să nu supravieţuiască, fiind probabil fie complet consumată de căldura extremă, fie sfâşiată de forţele mareice gravitaţionale masive ale Soarelui.

Dar traiectoria sa nu o duce direct în Soare. Pentru a scăpa de o astfel de soartă, cometa trebuie să se mişte incredibil de repede. În apropierea periheliului, cometa se va roti în jurul soarelui într-o curbă asemănătoare unui ac de păr, cu o viteză de peste 1,6 milioane km/h.

Pe pagina sa web "Visual Comets in the Future", Seiichi Yoshida din Japonia afirmă că această cometă va atinge un vârf de magnitudine de aproape -5 la periheliu, ceea ce ar face-o la fel de strălucitoare ca planeta Venus.

În jurul acestei perioade, cometa va trece chiar în stânga imediată a Soarelui. Ca şi în cazul observării unei eclipse solare parţiale, există pericole inerente pentru vedere în încercarea de a observa cu ochiul liber o cometă aflată atât de aproape de Soare. O modalitate de a observa în siguranţă această cometă este pe ecranul monitorului, via Observatorul Solar şi Heliosferic ("SOHO"). Astronomii speră să obţină imagini spectaculoase ale cometei utilizând camera LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph Experiment) C3 a SOHO.

Această cometă se va afla în raza de acţiune a camerei LASCO C3 începând cu 2 aprilie, ora 12:00 GMT, până pe 6 aprilie. Pe parcursul unui interval de timp de aproximativ patru ore, centrat pe momentul periheliului, cometa va părea să treacă prin spatele Soarelui, aşa cum se vede din perspectiva noastră terestră, apoi se va roti rapid şi va traversa prin faţa Soarelui.