Isralo-SUA aruncă "focul iadului" asupra Iranului. Netanyahu și Trump anunță prăpădul: "Fiți atenți la ce se va întâmpla astăzi!"
Postat la: 13.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Armata israeliană a lansat vineri un nou val de atacuri masive asupra capitalei iraniene, Teheranul, unde s-au auzit explozii puternice. Isaelienii au dislocat o imensă putere de foc pentru acest asalt. La rândul său, Donald Trump anunță o mare ofensivă a americanilor, denumita de Pentagon ca "focul iadului", și le cere oamenilor să fie atenți la ceea ce se va întâmpla astăzi în Iran.
"IDF (Forţele de Apărare Israeliene) tocmai au iniţiat un val de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian din Teheran", a anunţat un comunicat militar la ora locală 9:00 (7:00 GMT). O serie de explozii puternice la intervale scurte au zguduit Teheranul vineri. Aceste explozii neobişnuit de intense, care au avut loc în jurul orei 10:00 AM (06:30 GMT), au făcut să vibreze apartamentele a doi jurnalişti ai AFP, situate la câţiva kilometri distanţă, în nordul şi centrul Teheranului.
Ţintele vizate nu au fost cunoscute imediat. Un jurnalist AFP a văzut doi nori de fum negru ridicându-se din estul şi nordul oraşului, în ciuda vizibilităţii reduse din cauza ploii din Teheran. Escaladarea la nivel regional s-a intensificat de când Israelul şi SUA au lansat un atac comun asupra Iranului pe 28 februarie, soldat până acum cu aproximativ 1.300 de morţi şi peste 10.000 de răniţi, potrivit autorităţilor iraniene. Teheranul a ripostat cu atacuri cu drone şi rachete care au vizat Israelul, Iordania, Irakul şi ţările din Golf, care găzduiesc resurse militare americane, aminteşte Anadolu.
Tot agenţia de ştiri turcă citează un comunicat al IDF care anunţă că armata israeliană a vizat peste 200 de puncte în vestul şi centrul Iranului în ultimele 24 de ore. Cu ajutorul informaţiilor militare, zeci de avioane de vânătoare au vizat lansatoare de rachete balistice, sisteme de apărare aeriană şi instalaţii de producţie de arme legate de ceea ce Israelul a numit "regimul terorist" al Iranului, potrivit unui comunicat militar postat pe platforma de socializare X. IDF a insistat că atacurile au vizat infrastructura regimului iranian din Teheran, "urmărind să reducă pe cât posibil amploarea atacurilor cu rachete către teritoriul israelian".
Preşedintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment către Iran și face un anunț cu implicații majore. Liderul SUA le cere oamenilor să stea cu ochii pe Iran și să urmează ce se va întâmpla în această zi. "Distrugem complet regimul terorist al Iranului, din punct de vedere militar, economic și în alte moduri, dar dacă citiți ziarul Failing New York Times, veți crede în mod eronat că nu câștigăm. Marina Iranului a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt decimate, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție. Urmăriți ce se întâmplă astăzi cu acești nemernici nebuni. Au ucis oameni nevinovați în toată lumea timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac acest lucru! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP", scrie Donald Trump, pe Truth Social.
