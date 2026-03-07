Uniunea Europeana prin Romania a inregistrat o premiera mondiala: infiintarea programului de licentă" Arta Circului"

Circul trece de la statutul de meserie transmisă informal la statutul de artă academică. Un moment istoric pentru cultura românească: programul de licență „Arta Circului", nou introdus în nomenclatorul specializărilor din domeniul Teatru și Artele Spectacolului, a fost aprobat în cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport.

Inițiatoarea acestui proiect este Brîndușa Novac, doctor în artele circului, televiziunii și cinematografiei, care are în palmares realizarea a numeroase spectacole, în calitate de regizoare, scenarista, producatoare/manager cultural, personalitate care a contribuit decisiv la recunoașterea internațională a artei circului românesc. Despre semnificația acestui moment și despre drumul lung până aici vorbește într-un dialog cu jurnalistul Bogdan Comaroni.

BC: Aprobarea programului universitar „Arta Circului" este o premieră absolută. Ce înseamnă acest moment?

BN: Înseamnă, în primul rând, un moment istoric. Pentru prima dată în România - și chiar și la nivel european - arta circului intră în sistemul universitar. Programul de licență „Arta Circului", nou introdus în nomenclatorul specializărilor din domeniul Teatru și Artele Spectacolului la UNEFS, marchează o transformare profundă: circul trece de la statutul de meserie transmisă informal la statutul de artă academică. Este un pas esențial pentru profesionalizarea acestei arte și pentru dezvoltarea ei pe baze științifice, pedagogice și artistice solide.

BC: Se poate spune că acest proiect este rezultatul unei munci de lungă durată?

BN: Categoric. Eu lucrez de peste 20 de ani la această construcție. Am văzut, din interiorul fenomenului, cât de mult potențial are arta circului și cât de important este ca ea să fie susținută și dezvoltată în mediul academic. Experiența mea ca regizor și scenarist de spectacole de circ, teatru și music-hall, dar și anii în care am condus activitatea artistică a Circul & Variete Globus București, actualul Circ Metropolitan, mi-au arătat cât de importantă este formarea profesională structurată. De altfel, multe dintre momentele și spectacolele pe care le-am creat au fost premiate în marile competiții internaționale, inclusiv la prestigiosul Festivalul Internațional de Circ de la Monte Carlo. Aceste rezultate au demonstrat că artiștii români pot performa la cel mai înalt nivel atunci când există viziune artistică și pregătire profesională.

BC: A existat și o experiență anterioară de formare a artiștilor de circ în România?

BN: Da. În perioada în care am activat la Circul Globus am înființat o școală de circ în cadrul instituției. Din păcate, după plecarea mea de la conducere, această școală a fost desființată. În timp, lipsa unui sistem de formare a început să se vadă și în nivelul artistic și în încasările instituției. Arta circului are nevoie de educație, disciplină și pregătire continuă. De aceea cred că școala academică este soluția pe termen lung.

BC: Legătura dumneavoastră cu UNEFS este una foarte specială.

BN: Da, și țin foarte mult să spun acest lucru. Prima mea facultate este chiar UNEFS. Am făcut 12 ani de gimnastică ritmică de performanță, iar această formare sportivă m-a ajutat enorm în tot ceea ce am construit ulterior în arta circului. De fapt, legătura dintre sport și arta circului este fundamentală. În perioada în care am dezvoltat spectacolele Circului Globus am adus în instituție peste 30 de foști gimnaști și gimnaste de performanță, care au devenit artiști de circ. Cu ei am realizat momente și spectacole premiate internațional. Disciplina, tehnica și rigoarea sportului de performanță au contribuit decisiv la ridicarea nivelului artistic al circului românesc. De aceea vreau să le mulțumesc și lor pentru talentul și dăruirea cu care au contribuit la aceste realizări.

BC: Cui îi datorați sprijinul pentru realizarea acestui proiect universitar?

BN: Acest proiect nu ar fi fost posibil fără o echipă extraordinară. Le mulțumesc conducerii Universitații Naționale de Educație Fizică și Sport pentru încredere și susținere, în special doamnei Alina Moanță, președinta Senatului universității, și domnului Marius Stoica, rectorul instituției. Din echipa de suflet care a crezut în acest proiect fac parte și profesorul universitar și actorul Mihai Sandu Gruia, doamna Monica Stănescu, prorector al facultății, Alexandra Predoiu prodecan, precum si tuturor profesorilor din UNEFS care au muncit cu determinare pentru ca acest obiectiv să devină realitate.

BC: Care este următorul pas pentru dezvoltarea acestui domeniu?

BN: Acesta este doar începutul. Programul de licență este primul pas. În viitor ne dorim dezvoltarea unui masterat, a altor specializări și, în timp, transformarea acestui domeniu într-o facultate dedicată artei circului. Cred cu tărie că România are toate șansele să devină un centru de excelență la nivel internațional în arta circului. Avem talent, avem tradiție și avem o generație nouă care merită să fie formată la cel mai înalt nivel.

BC: Cand are loc admiterea?

BN: Perioada de înscriere este între 6-17 iulie 2026, admiterea între 18-20 iulie 2026, iar calendarul detaliat al concursului se găsește pe site-ul UNEFS: https://www.unefs.ro/ Așteptăm la concursul de admitere acrobați, dansatori, balerini, actori, cântăreți, precum și sportivi de performanță din toate disciplinele sportive. Programul de licență „Arta Circului" se adresează tuturor tinerilor talentați din domeniul artistic și sportiv care doresc să își construiască o carieră profesională în arta circului. Cei admiși vor avea șansa de a se forma la nivel universitar și de a deveni artiști de circ capabili să performeze pe marile scene internaționale.