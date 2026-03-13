Războiul dintre Pakistan și Aganistan se intensifică - Bombardamente la Kandahar

Pakistanul a bombardat un depozit de combustibil al companiei aeriene private Kam Air din apropiere aeroportului din Kandahar, au anunţat talibanii vineri, în contextul în care cel mai grav conflict din ultimii ani dintre vecinii din sudul Asiei s-a intensificat din nou în pofida eforturilor de calma tensiunile.

Luptele au început luna trecută cu lovituri aeriene pakistaneze în interiorul Afganistanului, despre care Islamabadul afirmă că a vizat tabere ale militanţilor. Afganistanul a caracterizat loviturile drept o încălcare a suveranităţii şi a lansat atacuri drept răspuns. "Compania (Kam Air) furnizează combustibil liniilor aeriene civile, precum şi avioanelor Naţiunilor Unite", a declarat purtătorul de cuvânt al talibanilor Zabihullah Mujahid.

Pakistanul a lansat bombardamente şi în alte zone, inclusiv în capitala Kabul, unde femei şi copii se află printre cei ucişi după ce locuinţe civile au fost lovite în unele locuri, a spus el, adăugând că agresiunea "nu va rămâne fără răspuns". "Continuându-şi agresiunea, regimul militar pakistanez a bombardat din nou Kabul, Kandahar" şi regiunile frontaliere "Paktia şi Paktika şi altele, distrugând case civile pe alocuri", a scris Mujahid pe X.

O sursă pakistaneză din domeniul securităţii a confirmat pentru AFP loviturile nocturne asupra Afganistanului, inclusiv asupra capitalei Kabul. Acestea au vizat "ţinte ale TTP", mişcare a talibanilor pakistanezi, potrivit acestei surse care a vorbit sub acoperirea anonimatului. La Kabul, patru persoane au fost ucise şi 15 rănite într-un bombardament pakistanez care a lovit "locuinţe civile" în estul oraşului, a precizat purtătorul de cuvânt al poliţiei capitalei afgane.

"În zona Guzar, în cel de al 21-lea sector al Kabulului, locuinţe civile au fost vizate într-un bombardament al regimului pakistanez care s-a soldat cu patru morţi şi 15 răniţi", a postat Khalid Zadran pe contul său de X, precizând că printre victime se află femei şi copii. O echipă a AFP care s-a putut deplasa la faţa locului a văzut o locuinţă complet distrusă şi alte în jur de zece foarte avariate de bombardament, cu acoperişul şi zidurile distruse. Un important dispozitiv de poliţie a fost desfăşurat şi locuitorii şocaţi au ieşit pe străzi.

Înainte de ultimul atac, niciuna dintre părţi nu a raportat lovituri aeriene pakistaneze asupra Afganistanului în ultimele zile şi luptele la sol de-a lungul frontierei de 2.600 km s-au diminuat. Militanţii islamişti sunt un măr al discordiei între cele două ţări foste aliate devenite duşmane Pakistan şi Afganistan, Islamabadul acuzând Kabulul că le oferă sanctuar militanţilor care comit atacuri în Pakistan. Talibanii, pe de altă parte, neagă acuzaţiile şi susţin că aceasta este o problemă internă a Pakistanului.

Reuters a relatat joi că eforturile de mediere ale Chinei, care a îndemnat la încheierea violenţelor, a contribuit la diminuarea luptelor dintre cele două ţări. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe pakistanez Tahir Andrabi a mai spus că Islamabadul şi Beijingul sunt angajate într-un "proces de dialog" privind Afganistanul.