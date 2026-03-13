Pericol major pentru Europa: Un tsunami ar putea lovi în orice moment, dar țările europene nu au planuri pentru un asemenea dezastru

Deși Marea Mediterană este adesea considerată o zonă cu risc redus de tsunami, cercetările recente arată că valuri distructive ar putea lovi din nou coastele Europei. Specialiștii avertizează că orașul francez Nisa și întreaga Riviera franceză ar trebui să se pregătească pentru astfel de scenarii, inclusiv prin planuri clare de evacuare a populației.

În imaginarul colectiv, tsunamiurile sunt asociate mai ales cu Oceanul Pacific sau cu Oceanul Indian. Totuși, studiile istorice și modelele științifice arată că Marea Mediterană a fost lovită de numeroase astfel de fenomene în trecut. Potrivit UNESCO, există o probabilitate de 100% ca un tsunami de cel puțin un metru să se producă în Mediterană în următorii 30 de ani. După Pacific, bazinul mediteranean este regiunea cu cele mai multe tsunamiuri consemnate în istorie, scrie The Conversation.

Datele arată că aproximativ 20 de episoade de tsunami au fost raportate între secolul al XVI-lea și începutul anilor 2000 pe coasta Rivierei franceze, cu valuri care au depășit adesea doi metri. Tsunamiurile pot fi declanșate de cutremure submarine, alunecări de teren subacvatice sau erupții vulcanice. În unele situații, primele valuri pot ajunge la țărm în mai puțin de zece minute. De exemplu, un cutremur produs în 2003 în Algeria a provocat efecte pe întreaga coastă mediteraneană franceză la aproximativ o oră și 15 minute după seism, generând curenți puternici și scăderi bruște ale nivelului apei în porturi.

Un alt episod notabil s-a produs în 1979, la Nisa, când prăbușirea unei porțiuni a șantierului portuar sub apă a declanșat un tsunami care a provocat opt victime și pagube importante în Antibes, Cannes și Nisa. Franța dispune din 2012 de un sistem național de alertă pentru tsunami, integrat în rețeaua internațională coordonată de UNESCO. Sistemul poate detecta cutremurele capabile să genereze tsunami și transmite avertizări către autorități în mai puțin de 15 minute. Totuși, acest mecanism funcționează mai ales pentru tsunamiuri produse la distanță. În cazul fenomenelor locale, precum alunecările submarine sau cutremurele apropiate de coastă, valurile pot ajunge mai repede decât poate fi transmis avertismentul.

Zona Nisa - Côte d'Azur este considerată una dintre cele mai vulnerabile regiuni din vestul Europei. Cauza este urbanizărea densă și a numărului mare de turiști prezenți în zonă. Studiile arată că aproximativ 164.000 de locuitori din 187 de localități de pe litoralul mediteranean francez ar putea fi afectați de un tsunami. În sezonul turistic, pe plaje s-ar putea afla până la 835.000 de persoane, ceea ce ar face evacuarea mult mai dificilă. Experiența internațională arată că evacuarea este cea mai eficientă măsură de protecție în cazul unui tsunami. În Japonia, procedurile rapide de evacuare au permis salvarea a aproximativ 96% din populația expusă în timpul tsunamiului din 2011.

În Nisa, cercetătorii au elaborat un plan detaliat de evacuare. El este bazat pe rute pietonale optimizate și pe identificarea unor zone sigure situate în afara ariei de inundare. Aproape 100 de puncte de refugiu au fost cartografiate pentru a ghida populația către zone sigure. Autoritățile și cercetătorii încearcă să dezvolte o „cultură a riscului de tsunami". Se fac exerciții de evacuare, se informează populația și s-au instalat panouri de avertizare. Primele indicatoare privind riscul de tsunami au fost instalate în Nisa în februarie 2026. Astfel, orașul ar putea deveni în curând parte a programului internațional „Tsunami Ready", coordonat de UNESCO. Specialiștii avertizează că, atunci când un val poate ajunge la coastă în doar câteva minute, pregătirea și reacția rapidă pot face diferența dintre viață și moarte.